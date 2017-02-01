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子宫肌瘤的中医调理方法有哪些

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2017-02-0339健康网

核心提示：子宫肌瘤的中医调理方法有哪些？子宫肌瘤的中医调理原理是通过调理气血和化瘀散结。子宫肌瘤的中医调理方法有三个步骤。第一步是止血，第二步就是消瘤，第三步就是补气血了。还要定期检查，注意妇科体检，及时掌握身体状况。

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　　 我们会因为种种不良因素，患上各种疾病。对女性而言，一生可能会受各种妇科疾病困扰，子宫肌瘤则是其中一种。女性患了子宫肌瘤要怎么治疗呢?中医又是怎样治疗子宫肌瘤的呢？下面，我们就来详细看看子宫肌瘤的中医调理方法。

　　 子宫肌瘤的调理

　　 其实，现在临床适合治疗子宫肌瘤的方法是很多的，可以归纳为两种方法，一是西医治疗，还有就是中医治疗了。子宫肌瘤的中医调理原理是通过调理气血和化瘀散结，可以调理女性患者的内分泌和身体微循环，清除体内淤积毒素等。

　　 子宫肌瘤的中医调理方法有三个步骤。第一步是止血。每一位子宫肌瘤患者都会出现出血症状，因此治疗首要任务就是止血了。中医采取的止血的方法有活血化淤止血，该方法适合子宫肌瘤出血量多、淋漓不止，颜色黯红，带有血块的患者，这类患者多属淤血阻滞，血不归经体质，止血可以饮服桃红四物汤。益气摄血止血是中医的第二种止血方法，适合经期延长，久漏不止的患者，可以饮服安冲汤。

　　 中医调理子宫肌瘤的第二步就是消瘤。出血症状改善后，可以接着下一步一步的治疗了。因为患者的体质和病证不相同，所以消瘤方法也不一样。子宫肌瘤的中医调理的第三步就是补气血了。很多子宫肌瘤患者都会因为出血过多而贫血。所以调理时，需要使用一些平补药物，帮助患者补气血。

　　 这就是子宫肌瘤的中医调理方法了，现在女性患者都清楚了吧。现在很多女性发现患了子宫肌瘤后，都会选择手术来治疗，可你知道吗，手术对你的子宫肯定会有一定伤害的。除了了解子宫肌瘤的中医调理方法外，女性还要定期检查，注意妇科体检，及时掌握身体状况。

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