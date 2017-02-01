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怀孕初期注意事项有哪些呢

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2017-02-0339健康网

核心提示：怀孕初期注意事项有哪些？女性怀孕后要做的第一件事就是改变梳妆台，美容品和化妆品都不可以用了；收拾、整理一些居室，方便自己行动。容易绊脚的东西尽量不要放在卧室；孕期前３个月一定要减少同房；孕早期如果孕妈阴道出血的话就要及时就医。

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　　 从孕期一个月开始，孕妇就会开始出现明显症状，身体不适，随着孕期发展，症状会自行减弱。孕期的症状表现有爱酸味食物，经常呕吐，小便次数多，疲倦等。怀孕初期要注意哪些问题呢？一起来看看怀孕初期注意事项吧。

　　 怀孕初期注意事项

　　 女性怀孕后要做的第一件事就是改变梳妆台，美容品和化妆品都不可以用了，孕期要注意只护肤不美容。怀孕初期注意事项有避免电视、音响、电脑、微波炉及手机等影响。目前也有许多防磁产品适合孕妇使用。起码要准备一套孕妇服，多穿平底软鞋。孕期尽量避免长途出差、疲劳而归等。

　　 怀孕初期注意事项有孕期一个月的时候，要谨防月圆之夜同房，防止宝宝低智或畸形儿。怀孕之后，孕妈们还要收拾、整理一些居室，方便自己行动。容易绊脚的东西尽量不要放在卧室，尽量留出空间。常用物品一定放在站着就可以拿到的位置。怀孕初期注意事项还有清理床下和衣柜上的物品，厨房用品摆放位置也要有所改变。

　　 孕期前3个月一定要减少同房。孕早期胎盘和子宫壁的连接不紧，性生活不当容易导致子宫收缩，从而引发流产。怀孕初期注意事项有孕期前3个月是流产易发期，所以要格外注意。女性怀孕早期性生活频道或不当，都可能会导致阴道感染，所以怀孕初期注意事项有怀孕早期要避免性生活。

　　 孕早期如果孕妈阴道出血的话就要及时就医，哪怕血量非常少，也要及时就诊，即便阴道出血很快就停止了。孕妇阴道出血虽然多数都无大碍，但也可能存在严重问题。因此，尽快就医检查，确认孕妇和胎儿会不会有异常。以上就是关于怀孕初期注意事项的详细介绍，准妈妈们在孕期可要谨慎行事。

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