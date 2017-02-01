怀孕初期症状会小腹胀怎么办呢

核心提示：怀孕初期症状会小腹胀怎么办？孕妈们要多补充纤维素，可以帮助缓解小腹胀，多吃纤维素食物，很多蔬果都富含纤维素；怀孕初期经常感觉小腹胀的孕妈可要保持运动，适当增加活动量，最好就是在饭后散步；少量多餐也可以怀孕初期症状会小腹胀。

女性在怀孕初期出现的各种反应，都会孕妇造成许多的痛苦。比如怀孕初期症状会小腹胀。那怀孕初期症状会小腹胀怎么办。下面我们来学习如何缓解怀孕初期小腹胀，看看有什么实用的方法。

孕期小腹胀怎么办

孕妈们要多补充纤维素，可以帮助缓解小腹胀，多吃纤维素食物，很多蔬果都富含纤维素，蔬菜有茭白笋、韭菜、菠菜和芹菜，还有丝瓜、莲藕及萝卜等。富含膳食纤的水果有柿子、苹果、香蕉和奇异果。纤维素可以促进肠道蠕动。怀孕初期症状会小腹胀怎么办？建议孕妈妈要选择半固体食物。

怀孕初期经常感觉小腹胀的孕妈可要保持运动，适当增加活动量，最好就是在饭后散步。每天散步次数可以逐渐增加。适当运动可以加快你的肠蠕动，减轻小腹胀气，孕妈妈可以在饭后的30～60分钟，到室外散步20～30分钟，帮助排便排气，但记得要避免激烈运动哦。

少量多餐也可以怀孕初期症状会小腹胀。感到肠胃胀气但是又还一直进补的话，肠胃消化负担会加重，胀气会越来越严重的。所以，孕妈妈要遵循少量多餐原则，一次不要吃太饱，减轻腹部饱胀。可以将一日三餐改成一天六餐，每餐份量减少，还要减少蛋白质和脂肪，煮菜时可以用点姜蒜，也可以帮助减少胀气。

怀孕初期症状会小腹胀的孕妈还要记住细嚼慢咽，进食时时一定要形成细嚼慢咽的习惯，不要吃太快，而且吃东西时尽量不说话，不要使用吸管来吸吮饮料。怀孕初期症状会小腹胀怎么办？孕期腹胀除了要改变饮食习惯，加强锻炼之外，还要少吃酸梅或口香糖，阻止不必要气体进入体内。