怀孕初期症状和来月经有何区别

核心提示：女性怀孕初期症状和来月经有何区别？在怀孕早期，大概有一半女性存在头晕乏力、嗜睡及食欲不振，还有厌恶油腻、恶心及晨吐等。女性月经期很少出现特殊症状。只是部分女性会感觉下腹及腰、骶部沉重下坠，也可能会感觉尿频，或头痛失眠、疲倦、激动，恶心呕吐、或腹泻等。

乳房胀痛和尿频等症状都是女性在怀孕初期或经前会出现的一些反应。怀孕初期症状和来月经到底有什么区别？怎样判断是怀孕了还是月经要来了。一般怀孕要到第6周才会出现症状表现，月经来潮的症状其实并没有那么明显。

怀孕初期及月经的区别

怀孕初期症状和来月经时的症状表现有什么区别呢？在怀孕早期，大概有一半女性存在头晕乏力、嗜睡及食欲不振，还有厌恶油腻、恶心及晨吐等，这些都属于早孕反应，和HCG增多、胃酸减少和胃排空时间常息息相关，孕12周时基本都会消失。怀孕早期的症状有尿频，是因为前倾子宫增大，压迫到了膀胱。在孕12周后，宫体进入腹腔，尿频就会自然消失了。

女性从怀孕第八个星期开始，因为雌孕激素增加，乳房也会随着增大，常感觉乳房存在胀痛，乳头疼痛。如果是哺乳期内受孕的话，乳汁会变少。乳头颜色加深，乳晕出现结节。通过试验即可确认是否怀孕。不过，妊娠试验阳性并不是完全准确的，还可能是假阳性。

其实，女性月经期很少出现特殊症状。只是部分女性会感觉下腹及腰、骶部沉重下坠，也可能会感觉尿频，或头痛失眠、疲倦、激动，恶心呕吐、或腹泻等。经期症状通常会发生在经前的7—14天，经期第2—3天会加剧。之后就会慢慢消失了。

而月经来临变发生的乳房胀痛是因为荷尔蒙变化，乳腺充血而引起的。很多女性汗腺分泌旺盛时，经期还会长痘。阴道分泌也可能会增加，白带增多。等月经结束后，荷尔蒙恢复正常时，胀痛又会会消失了。以上就是怀孕初期症状和来月经症状的区别了，希望可以帮助到大家。