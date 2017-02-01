核心提示：怀孕初期症状拉肚子怎么办？怀孕初期拉肚子了，如果症状比较轻微的话，极有可能是受凉导致，这种情况可以试着用暖水袋热敷腹部。多喝水，也可以喝盐水，帮助补充水分及电解质，避免身体发生脱水。苹果蒸熟了吃也可以治疗怀孕初期的拉肚子。

怀孕早期孕妇身体比较不稳定，要格外小心，尽量避免感冒、拉肚子等，否则对胎儿都有影响。尤其是拉肚子，可是非常危险的，极有可能流产或早产。怀孕初期症状拉肚子怎么办？准妈妈要从病情考虑，采取适宜的方法，但一定不要随便服用抗生素等。治疗怀孕初期症状拉肚子的方法有哪些呢？

孕期拉肚子怎么办

怀孕初期拉肚子了，如果症状比较轻微的话，极有可能是受凉导致，这种情况可以试着用暖水袋热敷腹部。水温不要太高，而且暖水袋得先用毛巾包好，再使用。一天可以敷5次左右，每次大概20分钟。热敷时还可以喝点红糖姜水暖胃止泻。

怀孕初期的准妈妈一旦出现拉肚子，就要及时补液，补充拉肚子而流失的水及电解质。多喝水，也可以喝盐水，帮助补充水分及电解质，避免身体发生脱水。怀孕初期症状拉肚子时还要多喝粥，尤其是小米粥可以养胃安神，帮助孕妈止泻。

女性在怀孕初期症状拉肚子怎么办？还可以试试淡盐水，盐一定要少放，最好是尝不出咸味。轻微腹泻的话，也可以准备点胡萝卜，切碎后加水熬开，坚持饮服，也可以减轻腹泻症状，而且也不用担心影响宝宝的健康。

苹果蒸熟了吃也可以治疗怀孕初期的拉肚子。蒸熟的苹果止泻效果强。苹果内的果胶如果未经加热，则可以软化大便，具有通便作用。而蒸熟后，果胶则可以收敛、止泻了。孕妈们可以把苹果洗净切片，隔水蒸5分钟后食用。每天一个，可有效治疗腹泻。怀孕初期症状拉肚子怎么办？以上这些方法只适合轻微腹泻。如果拉肚子严重就要立即看医生。不要自己随便服药。