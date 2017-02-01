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女性在青春期怎样使乳房发育

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2017-02-0339健康网

核心提示：青春期怎样使乳房发育？科学补充营养，可以促进乳房发育，塑造美好的身材；青春期女孩首先要重视乳房保健，不过早使用乳罩，待乳房发育成熟后才可以戴乳罩；保持良好的姿势；乳房发育过程中要谨慎避免外伤。劳动或运动时，一定要保护好你的乳房，以免遭受撞击或挤压。

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　　 爱美之心人皆有之，尤其是女性朋友，不仅想要拥有天使的脸庞，更渴望拥有挺拔的乳房，挺拔的乳房可以增加美感，凹凸有致诱人。那女性在青春期怎样使乳房发育呢？该怎样使乳房发育更好呢？

　　 怎样使乳房发育

　　 乳房发育不仅是一种生理现象，同时也是女性健美的一大标志。青春期女性更应该细心呵护自己乳房，让它丰满健康。青春期怎样使乳房发育呢？青春期可是乳房发育的一个最佳阶段，青春期做好乳房保健，避免外伤，科学补充营养，可以促进乳房发育，塑造美好的身材。

　　 那青春期女性怎样能使乳房发育呢？青春期女孩首先要重视乳房保健，保健内容保健不过早使用乳罩，待乳房发育成熟后才可以戴乳罩。胸罩松紧适中，千万不可过紧束胸。有时乳房可能会感觉胀痛或痒感，这时不可随意用手捏挤。青春期怎样使乳房发育？女性还要做好这几点，良好的姿势，走路时抬头挺胸，收紧腹部和臀部，坐着时要挺胸端坐，不可含胸驮背。睡觉时尽量采取仰卧或侧卧。

　　 乳房发育过程中要谨慎避免外伤。劳动或运动时，一定要保护好你的乳房，以免遭受撞击或挤压。青春期想要乳房发育还要做好胸部健美，锻炼胸部肌肉，多练习扩胸运动或俯卧撑，还有扩胸健美操。局部按摩也可以促进青春期乳房发育，早晚适当按摩，促进神经反射。

　　 青春期的女孩子一定不要因为盲目追求曲线美而过度节食或偏食。青春期怎样使乳房发育？适量补充蛋白质食物，增加胸部脂肪，让乳房保持丰满。青春期怎样使乳房发育？以上就是一些促进乳房发育的小技巧了，除了要注意饮食之外，还要适当按摩、运动，正常佩戴胸罩。

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