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女性需知 乳房发育慢怎么办

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2017-02-0339健康网

核心提示：乳房发育慢怎么办？首先就要改变你的日常饮食习惯了，主要的饮食要调整为低脂高纤食物，多吃谷类、蔬菜和豆类纤维食物；要经常按摩你的乳房，让过量的体液流回淋巴；三十岁的女性胸部发育不良的话，可以通过运动来改善乳房发育状况。

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　　 青春期真是乳房发育的最佳时机了，这时候乳房会慢慢隆起，坚挺丰满。可是，很多女孩子发现自己的乳房发育很慢，看着自己的“飞机场”似得胸部就会开始着急。女性乳房发育慢怎么办呢？

　　 乳房发育慢怎么办

　　 女性朋友如果想要摆脱乳房发育慢这种窘境，首先就要改变你的日常饮食习惯了，主要的饮食要调整为低脂高纤食物，多吃谷类、蔬菜和豆类纤维食物。来月经的前一个星期，一定不可以进食辛辣刺激食物，而是要吃清淡高纤维食品，可以避免经期发生乳房胀痛。

　　 青春期乳房发育慢的女性，也要经常按摩你的乳房，让过量的体液流回淋巴。按摩前先用肥皂液涂乳房，在乳房表面旋转按摩。手指按压乳房，然后抬起手指让乳房肌肤向上弹，可以有效减轻乳房不适。乳房发育慢怎么办？女性朋友还要穿戴稳固的胸罩。穿胸罩不仅是为了避免乳房下垂，更多的是为了防治乳房神经受到压迫，缓解乳房不适。

　　 冷水按摩也是乳房发育慢的女性应当学会的改善方法。如果是三十岁的女性胸部发育不良的话，可以通过运动来改善，运动对你的乳房和颈下前胸都大有益处。也可以学一下下面这种方法，掌心相对后紧压一个小球，放在胸前停止8秒再松开。每日可练习8次。

　　 此外，为了避免乳房发育异常。孕期及哺乳期的女性要定期进行检查。孕期内分泌变化，可能会导致一些乳房肿瘤增大，这种情况要及时确诊。乳房发育慢还可以用冷水按摩。冷水会刺激血流，增强乳房血管及组织的弹性。但水流不要过于强烈，不要只针对一边的乳房来按摩。乳房发育慢怎么办？上述几种小技巧，对乳房发育有着重要作用。

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