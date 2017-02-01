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少女乳房发育慢 由何引起

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2017-02-0339健康网

核心提示：少女乳房发育慢是什么原因呢？有些女性的乳房发育慢是属于先天的；少女乳房发育慢也可能是受疾病影响，垂体前叶功能减退症、原发性卵巢发育不全等疾病会导致乳房瘦小。还有运动姿势错误、运动量不规范等都会导致你的乳房发育慢。

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　　 女生在12～13岁的时候，乳房就会开始发育，到13～18岁的时候乳房基本已基本成熟了。但一些少女却存在乳房发育慢的困惑。其实，少女乳房发育慢可能和遗传、营养、气候以及环境等因素都有关系的。

　　 乳房发育慢的原因

　　 有些女性的乳房发育慢是属于先天的。可能在胚胎发育期，其中一侧的乳房发育就存在异常了，而青春期的乳房发育，又会因为激素和孕激素，出现一侧乳房发育快，另一侧乳房发育慢的现象。少女乳房发育慢也可能是受疾病影响，乳房发育的一个重要阶段就是少女期了，可是如果女生在这个阶段患上垂体前叶功能减退症、原发性卵巢发育不全等疾病，就会导致乳房瘦小。

　　 学生时代的女孩子大多都不会关注自己的乳房发育，不懂得护理乳房，体育课运动时也不懂得如何保护自己的乳房。所以运动姿势错误、运动量不规范等都会导致你的乳房发育慢，两边胸肌发育不失衡。这种情况可以在青春发育成熟后，通过隆胸手术改善两侧乳房状况，达到丰满效果。

　　 少女乳房发育慢还和缺乏激素相关。体内的垂体前叶和肾上腺皮质，还有卵巢内激素都会影响少女的乳房发育。其中，卵巢分泌的雌激素和孕激素都可以促进乳房的发育。还有生长激素和胰岛素等同样都会影响乳房发育。

　　 此外，营养不良还会导致少女的乳房发育缓慢。青春期的女孩子都会害怕身材发胖，所以经常会不吃饭，过度节食虽然可以保持身材苗条，会减缓新陈代谢和脂肪，导致使乳腺发育不良和乳房偏小，身体缺乏营养，还会导致闭经或月经不调等问题。看完少女乳房发育慢的原因之后，相信女孩子会更懂得如何呵护自己的乳房，让它健康丰满。

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