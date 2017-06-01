宫寒对女性身体有什么危害？

核心提示：从中医角度来说，一些女性疾病、妇科病都与宫寒有关，所谓宫寒即就子宫寒冷。中医所说的“子宫”与西医所指的子宫不同，它的范围要更大些，包括子宫、卵巢等多种器官。宫寒是指妇女肾阳不足，胞宫失于温煦所出现的下腹坠胀，疼痛，得热则缓和，白带多、痛经、月经失调、脉沉紧、舌苔薄白多津为主要症状者。那么宫寒到底对女性身体有什么危害呢？

从中医角度来说，一些女性疾病、妇科病都与宫寒有关，所谓宫寒即就子宫寒冷。中医所说的“子宫”与西医所指的子宫不同，它的范围要更大些，包括子宫、卵巢等多种器官。宫寒是指妇女肾阳不足，胞宫失于温煦所出现的下腹坠胀，疼痛，得热则缓和，白带多、痛经、月经失调、脉沉紧、舌苔薄白多津为主要症状者。那么宫寒到底对女性身体有什么危害呢？

卵巢疾病：中医所讲的胞宫受损，温煦气化不足，肾气虚寒就是讲的这个道理，由于卵巢疾病宫寒引起的功能低下直接影响卵巢正常的排卵功能，影响卵巢正常的内分泌功能，造成排卵障碍，或不排卵，促使女性激素水平的下降，从而影响正常的月经，影响女子正常的受孕生育。

子宫疾病：如月经紊乱、痛经等。子宫是产生月经和孕育胎儿的地方，也是精子通过到达输卵管和卵子结合的必经通道，子宫疾病引发宫寒必然影响女子生殖系统的正常内分泌，进而影响正常的月经，引发月经不调，同样影响精子和卵子的正常结合，使之无法形成受精卵，更影响受精卵在子宫着床后的正常生长，发育，从而影响正常的受孕生育，甚至可能造成不孕不育，或者导致流产。

输卵管疾病：宫寒同样容易导致输卵管功能的不调和低下，甚至输卵管完全丧失自身正常的功能，这样就很容易出现由于输卵管疾病因素而导致的宫寒。由于输卵管本身功能的下降，输卵管末端（伞部）捡拾“卵子”的作用，以及输卵管的正常蠕动作用，都不可避免的受到一定的影响，这样最终导致卵子和精子不能很好的结合，甚至根本无法结合形成受精卵，从而必然影响正常的受孕生育。

外表症状：子宫、卵巢等因宫寒造成一些妇科疾病，或者是一些身体异常的症状，都会体现在外表特征上，比如出现黄褐斑、黑眼圈等，比如出现人腰膝酸软、手脚冰凉、气色差的症状，比如会夜尿频多、爱遗尿等等。