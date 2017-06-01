大腿出现肌肉萎缩症状，可能是腰椎间盘突出症惹的祸！

核心提示： 我们都知道，当患上腰椎间盘突出症时，大多数患者会先腰痛而后下肢出现不舒适感觉，主要表现症状为：疼痛和麻木。但鲜为人知的是：随着治疗不恰当或病情被拖延时，疼痛感觉减轻或消失，逐渐会发展为酸困乏力、怕凉、大腿出现肌肉萎缩症状甚至瘫痪。针对这种原因导致的大腿出现肌肉萎缩症状，我们该注意什么？

我们都知道，当患上腰椎间盘突出症时，大多数患者会先腰痛而后下肢出现不舒适的感觉，主要表现症状为：疼痛和麻木。但鲜为人知的是：治疗不恰当或病情被拖延的情况下，疼痛感觉减轻或消失，逐渐会发展为酸困乏力、大腿出现肌肉萎缩症状等。针对这种原因导致的大腿出现肌肉萎缩症状，我们该注意什么？

首先来阐述一下这是什么原因导致的呢？这主要是腰椎间盘突出导致1.不能活动、肌肉长期活动不能或明显减少；2.神经根或硬脊膜长期受到压迫，从而神经根会缺血缺氧--营养障碍。以上两个原因就导致大腿出现肌肉萎缩症状等病症。因此，腰椎间盘突出症可引起腰神经根麻痹从而导致胫前肌、腓骨长短肌等肌肉瘫痪，腰椎间盘突出症后，神经根受到连累麻痹而出现小腿三头肌瘫痪。

针对此，我们可以做怎样的治疗？一般的情况是可以采用按摩的治疗，可以加上针灸、中药、牵引、红外线等治疗手段，帮助其血液循环。另外，这种情况是需要注意保养我们大腿的肌肉的，如：不要过度劳累、让大腿不要着凉，进行适当的功能活动。当情况比较严重时候，我们也不能讳疾忌医，要去正规医院进行及时、适当的治疗，必要时候要进行手术治疗。

在生活小细节上的建议是：平时注意，患有腰椎间盘突出症的人不适合穿带跟的鞋子，稍微有条件的可以选择负跟鞋。睡觉方面应该多睡硬的床板，因为睡硬床板可以给椎间盘减少承受的压力。这样可以在一定程度上面缓解大腿出现肌肉萎缩等症状，但根本的方法还是采取时下多种多样的治疗手段，如上面提到的理疗，针灸等。

从而我们可以知道，腰椎间盘突出症会因为患者不同的年龄，不同性别，不同患病时间及突出部位而表现出各种的临床症状，大腿出现肌肉萎缩也是会发生的。当我们出现这种症状的时候，我们就要采取积极的手段去进行干预，情况比较轻微的我们就采取保守方法，如：按摩，牵引等，情况比较严重的，就到正规医院寻求更专业的治疗。



