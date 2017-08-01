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女性在月经期间不能做哪些事？

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2017-08-1239健康网

核心提示：在日常生活中，喝茶并不会伤身，但在经期，喝浓茶会伤身。女性经期要格外注意自己的身体，不要经常为了抗疲劳喝浓茶，不喝开水。其实，喝温水能缓解痛经症状，女性应谨记。而喝浓茶会影响铁质吸收，不利于气血恢复，容易引起贫血。

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　　在日常生活中，喝茶并不会伤身，但在经期，喝浓茶会伤身。女性经期要格外注意自己的身体，不要经常为了抗疲劳喝浓茶，不喝开水。其实，喝温水能缓解痛经症状，女性应谨记。而喝浓茶会影响铁质吸收，不利于气血恢复，容易引起贫血

　　女性在月经期间哪些事是不能做的？要注意什么？

　　1. 情绪激动

　　经期，由于身体不适，女性容易心烦气躁。此时，调整心态非常重要。若持续激动，抱怨，气愤，女性容易气滞，血虚，腹痛，闭经等。

　　2. 喝浓茶

　　在日常生活中，喝茶并不会伤身，但在经期，喝浓茶会伤身。女性经期要格外注意自己的身体，不要经常为了抗疲劳喝浓茶，不喝开水。其实，喝温水能缓解痛经症状，女性应谨记。而喝浓茶会影响铁质吸收，不利于气血恢复，容易引起贫血。

　　3. 吃生冷食物

　　部分女性从不忌口，即使在经期也任由自己的性子，爱吃什么就吃什么，毫不忌讳。其实，在月经期间，女性不应吃生冷食物，比如雪糕等。

　　4. 吃辛辣食物

　　有的女性无辣不欢，吃饭必备调味品是辣椒。虽然辣椒对身体并无害处，但经期吃辣椒容易引起腹痛，应避免。

　　5. 穿紧身裤

　　女性天性爱美，但不能因为爱美而不顾自己的身体健康。在经期，穿紧身裤会影响血液循环，致会阴充血水肿，应避免。

　　6. 受寒

　　女性在月经期间，身体虚弱，很容易受寒。为了自己的身体健康，女性应适当根据气候变化增添衣服，防寒保暖，尤其是吹空调时，下雨时，游泳时。

　　7. 过度疲劳

　　经期，女性要注意休息，不要加班熬夜，更不要因为工作，茶饭不思，饥饱无常，这样只会伤害自己的身体，导致经期延长或者月经量减少。

　　8. 同房

　　女性来月经时不要和男性发生关系，这样只会伤害自己，引发生殖器官炎症。若不注意，被细菌侵入，得妇科疾病，最终后悔的人只会是自己。

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