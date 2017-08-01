哪些原因会造成外阴瘙痒？外阴瘙痒该怎样办？外阴瘙痒可以用热水洗吗？

核心提示：听说热水可以杀菌，外阴瘙痒时用热水清洗私处能杀菌吗？错！热水清洗不但不能杀菌，还可能加重病情。女人外阴瘙痒千万别用热水洗。

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外阴瘙痒是妇科疾病中很常见的一种症状，外阴是特别敏感的部位，妇科多种病变及外来刺激均可引起瘙痒，使人寝食难安、坐卧不宁。

外阴瘙痒有哪些症状？

外阴瘙痒症状较轻时，不会对女性造成严重影响，但是一旦“发狠”起来，便可让女性坐立难安，影响正常的工作、学习和生活。有些女性还容易反复发作，发作时刺痒难忍，在夜间症状有加重趋势。如果此时忍不住抓挠，将私处皮肤抓破，还可能引发溃破、红肿或感染。如果瘙痒蔓延到外阴附近和肛周，那么可能引起感染的范围就更大。更可怕的是，外阴瘙痒严重时不易根治，具有反复性，久病不治还会引发早产和胎儿畸形。

哪些原因会引起外阴瘙痒？

外阴瘙痒的原因1.慢性局部刺激，外阴、阴道、宫颈炎症的异常分泌物的刺激。

外阴瘙痒的原因2.外阴不清洁及紧身化纤内裤、卫生巾等致通透不良

外阴瘙痒的原因3.外阴寄生虫病，如阴虱、蛲虫、疥疮等

外阴瘙痒的原因4.各种外阴皮肤病和外阴肿瘤等

外阴瘙痒的原因5.全身性疾病的外阴局部症状，如糖尿病、尿毒症、维生素缺乏等

外阴瘙痒该怎么办？可以用热水清洗吗？

虽然用热水清洗过后可缓解瘙痒症状，但这只是暂时的。洗澡的热水温度，并不足以起到杀菌、灭菌的作用。此外，引起外阴瘙痒的“祸首”不一定是细菌，有可能是因为私处受到了过敏源的刺激发生皮炎等。如有些对化纤物质过敏的女性穿上化纤内裤之后，会对阴部造成刺激，也可引起瘙痒。

因此，女性发生外阴瘙痒后，不要盲目的用热水清洗外阴，应该尽快到医院进行咨询，明确病因后再确定治疗方案。如果私处瘙痒难忍，可用叠厚的冷毛巾湿敷外阴，每3分钟清洗毛巾一次，不使其变热，持续冷敷，直到不痒为止。