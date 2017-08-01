39健康网首页39问医生名医在线就医助手药品通疾病百科资讯诊疗药品减肥整形保健
首页 > 女性 > 女性保健 > 部位保健 > 阴道保健 > 正文

哪些原因会造成外阴瘙痒？外阴瘙痒该怎样办？外阴瘙痒可以用热水洗吗？

女性文章排行榜
2017-08-2739健康网

核心提示：听说热水可以杀菌，外阴瘙痒时用热水清洗私处能杀菌吗？错！热水清洗不但不能杀菌，还可能加重病情。女人外阴瘙痒千万别用热水洗。

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

　　外阴瘙痒是妇科疾病中很常见的一种症状，外阴是特别敏感的部位，妇科多种病变及外来刺激均可引起瘙痒，使人寝食难安、坐卧不宁。

　　外阴瘙痒有哪些症状？

外阴瘙痒该怎样办？外阴瘙痒可以用热水洗吗？

　　外阴瘙痒症状较轻时，不会对女性造成严重影响，但是一旦“发狠”起来，便可让女性坐立难安，影响正常的工作、学习和生活。有些女性还容易反复发作，发作时刺痒难忍，在夜间症状有加重趋势。如果此时忍不住抓挠，将私处皮肤抓破，还可能引发溃破、红肿或感染。如果瘙痒蔓延到外阴附近和肛周，那么可能引起感染的范围就更大。更可怕的是，外阴瘙痒严重时不易根治，具有反复性，久病不治还会引发早产和胎儿畸形。

　　哪些原因会引起外阴瘙痒？

　　外阴瘙痒的原因1.慢性局部刺激，外阴、阴道、宫颈炎症的异常分泌物的刺激。

　　外阴瘙痒的原因2.外阴不清洁及紧身化纤内裤、卫生巾等致通透不良

　　外阴瘙痒的原因3.外阴寄生虫病，如阴虱、蛲虫、疥疮

　　外阴瘙痒的原因4.各种外阴皮肤病外阴肿瘤

　　外阴瘙痒的原因5.全身性疾病的外阴局部症状，如糖尿病、尿毒症、维生素缺乏等

　　外阴瘙痒该怎么办？可以用热水清洗吗？

　　虽然用热水清洗过后可缓解瘙痒症状，但这只是暂时的。洗澡的热水温度，并不足以起到杀菌、灭菌的作用。此外，引起外阴瘙痒的“祸首”不一定是细菌，有可能是因为私处受到了过敏源的刺激发生皮炎等。如有些对化纤物质过敏的女性穿上化纤内裤之后，会对阴部造成刺激，也可引起瘙痒。

　　因此，女性发生外阴瘙痒后，不要盲目的用热水清洗外阴，应该尽快到医院进行咨询，明确病因后再确定治疗方案。如果私处瘙痒难忍，可用叠厚的冷毛巾湿敷外阴，每3分钟清洗毛巾一次，不使其变热，持续冷敷，直到不痒为止。

39健康网（www.39.net）独家专稿，欢迎分享，请点击获取授权
投稿及合作请联系：020-85501999-8802

相关资讯

外阴瘙痒 外阴瘙痒的原因
热门问答

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈