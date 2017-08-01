吃什么能预防卵巢早衰？多吃3类食物

核心提示：很多女性都会遇到卵巢早衰的情况，卵巢早衰会加速我们的衰老，我们日常该如何通过饮食来预防卵巢早衰？

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

现代越来越多的女性会出现卵巢早衰的情况，而我们的日常饮食也关系着卵巢的健康，防止卵巢早衰该注意哪些饮食问题？

1.多吃新鲜蔬果

维生素C、E以及胡萝卜素是抗衰老的最佳元素。胡萝卜素能保持人体组织或器官外层组织的健康，常长“痘痘”的姐妹们应视其为“良友”，而维生素C、E则可延缓细胞因氧化所产生的老化，让青春容颜尽量“经久不衰”。

这些抗氧化物大多藏身于富含纤维的新鲜蔬果中，除了帮助消灭促使我们衰老的自由基，还能促进大直肠健康，帮助排毒。

2.多吃富含蛋白质的食物

蛋白质关系着我们人体组织的建造修复以及免疫功能的维持。但要注意，陆上动物性肉类通常伴随着不少的饱和脂肪，让你长胖，因此建议减少陆上动物性肉类食物，可以低脂乳制品类、豆类和鱼虾类为主要蛋白质来源。

3.补充植物性雌激素

常喝牛奶，多摄入鱼、虾等食物，这些食物所富含的植物性雌激素能弥补由于雌激素分泌不足对女性身体造成的影响。另外可在医师的指导下服用补养肝肾、滋补气血的药物，如何首乌、熟地、黄芪等。