女性脱发有这五个原因

核心提示：女性都想拥有一头美丽的秀发，但每次梳头洗头时都大把大把的掉发，这是什么原因呢？一起来看看女性脱发的五个因素吧！

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女性都想拥有一头美丽的秀发，但每次梳头洗头时都大把大把的掉发，这是什么原因呢？一起来看看女性脱发的五个因素吧！

原因1、生育

有些女性怀孕期间头发更密，这要得益于性激素水平的变化，它会使头发的生存时间延长。但分娩后，性激素水平恢复到正常，那些头发就会迅速脱落，这种情况有的需要两年才能恢复。

原因2、头发勒得过紧

许多女性发现，如果梳玉米辫或过紧的马尾辫、戴过紧的发箍，就会发生脱发。这些不当的美发习惯还容易在头皮上留下伤疤，导致永久脱发。

原因3、减肥

如果通过节食迅速减肥，就容易发生脱发。饮食恢复到健康水平，头发又会重新长回来。如果饮食中蛋白质过少或维生素A含量过高，也会导致脱发。

原因4、多囊卵巢综合征

患有这种病的女性长期性激素分泌失调，雄性激素过多，表现为面部和身体的毛发过多，而头发变得稀疏。它还会导致排卵问题、痤疮和体重增加等。有时，头发稀疏是该病的唯一症状。

原因5、避孕药

避孕药一个鲜为人知的副作用就是脱发。抑制排卵的药物会使一些女性头发稀疏，尤其是那些有脱发家族史的人。此外，抗凝血药物，治疗高血压、心脏病、风湿病和抑郁的药物也可能导致脱发。