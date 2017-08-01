孕妇做什么运动最好？这个全身运动每个准妈妈都喜欢！

核心提示：大家都知道怀孕要运动，但是你知道运动对怀孕有什么好处么？怎样运动才健康安全呢？

大家都知道怀孕要运动，但是你知道运动对怀孕有什么好处么？怎样运动才健康安全呢？





运动对准妈妈的6大好处

1、改善妈妈的情绪，解除抑郁。

2、提升免疫系统，优化体重增长，有助于产后减掉多余脂肪，缓解便秘，缓解晨吐和肚子的不适感。

3、稳定胰岛素水平，促使激素平衡，降低妊娠期糖尿病的风险。

4、减轻关节痛，尤其是后背和骨盆的疼痛，缓解腿部浮肿，改善骨密度。

5、降低分娩并发症和剖宫产风险，缩短分娩时间，降低早产风险。

6、改善睡眠质量，改善平衡，减少摔倒的机率。

游泳是孕期最好的运动

下水吧！游泳是最理想的孕期运动。很多准妈妈发现，对于怀孕的身体来说，游泳比其他任何运动都更为放松、更容易。游泳尤其对于孕晚期的女性非常有帮助，这时候，由于身体越来越重，其他的运动变得越来越不舒服。怀孕之后你的浮力变得更大了，所以会让游泳变得更容易。





安全游泳小贴士：

水温要适宜：水温29度对于持续时间较长的运动来说比较舒服，有足够凉爽提神。入水、出水以及在湿滑的地面行走要非常小心，进入泳池区域时，穿上易于穿脱的橡胶鞋会降滑倒的可能性。同时，注意不要过度伸展你的关节。因为在水中你有可能意识不到关节的伸展程度。

选择合适的泳池：如果天气允许，最好在室外游泳池游泳，室内游泳池容易闷热潮湿，氯气的味道可能会让准妈妈们觉得不舒服。如果泳池使用的是新式过滤技术，你就能享受到没有氯气并且更清洁的室内泳池。

把握游泳时间：要注意游泳的时间，因为在水中，人体更不容易察觉到疲劳，到了孕期的最后一个月，如果像平时游泳20圈会感到累的话，那就放慢速度，或者少游几圈。

及时补充水分：和其他运动一样，游泳前和游泳后都要喝水。虽说你的身体正被水环绕，但在泳池中运动时，也会出汗，消耗身体中的水分，所以一定要补充水分，这是很容易被人们忽略的。尤其是晴天在室外游泳池游泳的时候，更加要注意这点。

随时随地的运功

除了游泳和日常的运动，准妈妈们也可以利用一些闲散的时间进行运动。





在等候的时候：当你在排队的时候，等候产前检查的时候，或者就是站着的时候，要适当活动活动身体，还可以绕圈走走。

站着或坐着的时候做屈伸动作：站着的时候，或做几个下蹲，或反复踮起脚尖，或弯弯膝盖，这会活动腿前部和后部的肌肉，减轻脚部浮肿，改善腿部血液循环。

边走边谈：通过手机与人交谈，可以一边通话，一边来回走动，不要总是坐着。且长时间静坐的时候，至少每隔一个小时要休息一下，从桌前起身活动活动。

看电视的时候健身：看电视的时候，可以做伸展运动，对关节和肌肉都很好，尤其是对于孕妇来说。到了广告时间，可以拿起水杯倒杯水，或者把要洗的衣物放入洗衣机等等，都可以起到运动的效果。