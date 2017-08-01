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这个地方的痘痘不能随便挤，有人差点丢了命

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2017-08-2139健康网

核心提示：说到三角区，人们就会想到面部！其实，我们身上有很多三角区，有些是安全的，有些是危险的！今天小编就为大家科普几个危险三角区，希望女性朋友们及时做好防护！

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说到三角区，人们就会想到面部！其实，我们身上有很多三角区，有些是安全的，有些是危险的！今天小编就为大家科普几个危险三角区，希望女性朋友们及时做好防护！

胸口三角区

——选择无钢托内衣

乳房和腑下周围分布许多的淋巴结，如果经常穿着带钢托的内衣会对淋巴形成挤压，从而影响淋巴循环。

建议：最好选择无钢托的内衣，并且每天减少戴内衣的时间。

私密三角区

——如厕前先洗手

女性的阴道因位置私密、阴暗、潮湿，很适宜细菌的滋生，一旦感染炎症，还会沿着丰富的血管向上蔓延，引发各种疾病。

建议：除了便后要洗手之外，女性便前也要养成洗手的好习惯，以免带入细菌到阴道；另外，经期也要定时更换卫生巾，不要滥用洗液，选择合格的棉质内裤。


面部三角区

——痘痘不能用手挤

面部静脉是没有静脉瓣的，它的血液除了会正常向下流动外，还会向上流到颅内。

建议：脸上长了痘痘时造成不要用手去挤，否则细菌和灰尘很容易进入血液，再随着静脉四处流动，如果进入颅内还会引起颅内感染，危及生命。

枕部三角区

——睡觉枕头不要过高

长期用太高的枕头睡觉不仅会使你驼背，还会因颈部前凸压迫到神经和血管，从而引起偏头痛和脑中风等疾病。

建议：高枕头使头部前屈，从而增大对颈椎的压力，可引起颈椎的病变，所以要选择高度最适宜的枕头，才能让你睡得更舒服。


肩部三角区

——运动动作不要过大

因为肩关节比较松散，如果运动幅度过大，很容易拉伤肌肉，引发肩部软组织炎症和慢性劳损。

建议：运动前要充分热身，让韧带和肌肉得到充分伸展；运动要循序渐进，避免大幅度动作伤害关节。

膀胱三角区

——小便尽量要排空

膀胱三角区的黏膜很薄，而且又缺少丰富的血管，所以血液供应不够充分，自保能力较差，平时不多加注意就很容易引发疾病。

建议：多喝水、不憋尿，保持尿道口清洁，多吃含维生素E的食物。

足底三角区

——少穿高跟鞋

足三角区主要功能是承载全身重量，同时它还与多种脏腑形成反射，可影响人体的内分泌。如果走路姿势不对，或足部承压过重，就会影响全身健康。

建议：女性要少穿高跟鞋，即使要穿也要穿稍微低一些的。睡前可以泡泡脚，对腿做做按摩，这些都可以缓解足三角的紧张状态。

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