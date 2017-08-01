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有这5个恶习，迟早会得妇科病！但很多女人天天在做

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2017-08-2739健康网

核心提示：子宫虽然是孕育生命的重要器官，但十分脆弱，如果保护不当，很容易使子宫受到伤害。究竟哪些事会对子宫造成伤害呢？小编给大家总结出了5点。

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子宫虽然是孕育生命的重要器官，但十分脆弱，如果保护不当，很容易使子宫受到伤害。究竟哪些事会对子宫造成伤害呢？小编给大家总结出了5点。

1. 吃冷饮

很多女性都有宫寒的情况，大多数原因就是爱喝冷饮所致。女性本就属于寒凉体质，吃过多冷饮，会加重症状，寒气进入体内还会诱发宫寒。

子宫长时间受到寒气侵袭，会对它的功能造成不良损伤，严重的还会导致不孕。

2. 吸烟

烟草的烟雾中含有很多有害化学物质，其中对女性伤害最大的就是一氧化碳、焦油和尼古丁

医学研究证明，与不吸烟的人相比，吸烟女性患上宫颈癌的几率高出80%。

此外，吸烟还会降低卵子的受精能力，使女性患上不孕症的风险增加2.7倍。


3. 多次人流

专家提醒，女人一生流产不可超过三次，一年之内不可超过两次。短时间反复做人流，会造成子宫严重损伤。

有些女性甚至去小诊所做手术，这样做的后果很严重：因手术操作不当引起子宫破损或继发感染，严重还会引起终身不孕。

人流虽然看似简单，但它却是一场手术，需要在无菌技术下进行的，而小诊所不具备这些条件，很容易引起术后感染。

所以，人流并不是什么大问题，但建议女性朋友们一定要到正规医院做手术，这样能减少不良后果的发生。

4. 性生活不洁或混乱

清洁、节制是关爱子宫的第一要务。

性爱前双方要对生殖器做好清洁，否则容易引来妇科病。

研究证实，HPV是宫颈癌的罪魁祸首，而混乱性交会加大宫颈感染的几率。所以，固定性伴侣也是预防妇科病的一大方法。


5. 长期久坐

久坐不动也会使子宫受损。因为长时间坐着，女性的盆腔容易出血，宫颈和附件的血液循环不畅，再加上阴部不透气，容易引发感染。

而且，宫颈自身并没有痛觉神经，即使有了炎症也不能及时发现，所以平时更要及时留意身体异常。

保养子宫 每周3次“暖宫操”

具体方法是：

①双膝分开，跪在垫子上或床上，挺直腰部，把腰使劲向前弯，保持5分钟；

躺在垫子上做收腹提臀运动，使臀部在空中保持3-5分钟。

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