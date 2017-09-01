惊险！女子产后抑郁跳江险丢命！你产后抑郁了吗？

核心提示：昨日，一名女子因产后抑郁跳江的新闻在上了热搜，为什么新妈妈会得抑郁症？产后抑郁到底有多可怕？

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昨日，一名女子因产后抑郁跳江的新闻在上了热搜，为什么新妈妈会得抑郁症？产后抑郁到底有多可怕？





因产后抑郁 女子激动跳江

9月2日，一名男子报警称和妻子出门旅游时，妻子居然从旅游船上跳江了，事后旅游船也返回试图施救，却不见女子的踪迹。

接到报警后，长航公安秭归派出所的公安人员立即赶到事发地进行施救。因为当时已是深夜，加上有风有雨，根本看不到江面的情况，民警只能用手电不停在江面扫描并大声呼喊女子名字。到了晚上11点，搜救人员终于听到江面的回应声，最终在一堆漂浮在江面的树枝丛中发现该女子。

经医院救治，女子已经没有生命危险。后经民警询问后才知道，该女子是因产后抑郁跳江，入江后侥幸抓住了漂浮在江面上的一丛树枝保住了性命。

医生提醒，因产后抑郁而轻生的情况时有发生，家属一定及时发现并照顾好患者，以免引来不可挽回的后果。





为什么会得产后抑郁症？

据2015年的数据调查显示，我国1000万孕妇中，产后抑郁症的发病率达到13%以上，换算后大约有150万人有产后抑郁症。

医学研究显示，约有5-7成的女性会因为孩子的出生而存在一段产后抑郁期，不过多数是情绪不稳定，莫名哭泣，并不会有轻生的想法；其中有10%-15%的新妈妈症状很明显。

在常人眼里，生下孩子应该是一件欣喜的事，为何女性却会得抑郁症呢？

其实，很多新妈妈都会有负面情绪，但并非抑郁症，主要表现为沮丧、痛苦、消极的状态，这时只需要稍加疏泄、家属给予关怀，负面情绪就会消失。

如果新妈妈出现哭泣、悲伤、胃口不佳、焦虑、害怕、无助感时，家属一定不能置之不理，最好尽快就医，否则后果很严重。

因为一些严重抑郁症患者，在没有得到及时的治疗时，确实会做出一些可怕的事，比如自杀。



当问到产后抑郁症的原因，??广东省人民医院心内科主任医师张斌认为跟三方面有关：??

★社会因素：产后抑郁的主要一个原因就是缺乏他人理解和支持。很多新妈妈是职业女性，生完孩子后就整天呆在家，既要照顾孩子，又得操持家务，心理和身体上的劳累压得她们喘不过气。

★家庭因素。张主任说，现在的很多夫妻都跟父母分开住，好过二人世界。可一旦有了小孩，双方家庭都参与了进来。人一多矛盾就多，这些琐事也会加重产妇抑郁情绪。

★女性身体情况。女性分娩后，体内的激素水平会发生很大变化，这些变化会触发不稳定情绪。不过，如果情况不严重，待到激素水平恢复，产后抑郁症状也会消失。





测一测，你有产后抑郁吗？

①对所有事物失去兴趣，感觉生活太过无趣，活得很累；

②精神焦虑不安，常因为一点小事发怒；

③有明显的自卑感，发生事情时会过度自责，对任何事都缺乏自信；

④身体极度虚弱和疲劳；

⑤白天情绪低落，晚上情绪高涨；

⑥食欲大减、大增，体重增减变化大；

⑦睡眠质量差，白天总昏昏欲睡；

⑧语言表达紊乱，思想不能集中，表达缺乏逻辑；

⑨经常莫名奇妙发火，发完后又有负罪感；

⑩不止一次有轻生的念头；

如果以上10道题，有一半以上是肯定回答的话，那么说明你极有可能患上了产后抑郁症，应尽快找到合适的方法调节情绪，如症状愈加严重，应尽快就医。