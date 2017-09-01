子宫不好女人显老！5种行为是子宫“杀手”，你却每天在做

核心提示：子宫是女人的“秘密花园”，女人的月经和生育都离不开它！可是，子宫也很脆弱，稍有不慎就会生病。很多人就纳闷，平时子宫没什么问题，可却还是得了妇科病，这是为什么呢？

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子宫是女人的“秘密花园”，女人的月经和生育都离不开它！可是，子宫也很脆弱，稍有不慎就会生病。很多人就纳闷，平时子宫没什么问题，可却还是得了妇科病，这是为什么呢？





5种行为是子宫“杀手”

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不良生活习惯：经常吃寒性食物会对身体造成一定损伤，所以最好控制食用量，尤其是经期，更是不可以吃寒性食物。此外，节食、嗜烟酒也会加重痛经。

性生活不注意：性生活过频、过早，或过早妊娠，都会增加子宫炎症的发病率，如宫颈炎、宫颈糜烂和宫颈癌等。

反复人流：刮宫会使子宫膜变薄，轻则引发炎症，严重的还会致不孕。

多次妊娠：怀孕次数越多，患上子宫疾病的可能性也会增加。

无视检查：医生建议，成年女性最好每年做一次妇检，这样可及时发现子宫异常，并进行治疗，避免拖成更严重的疾病。





子宫受损五大信号

1、宫寒

俗话常说“十女九寒”，顾名思义，宫寒就是“子宫受冷”后所引起的一系列症状。

宫寒的诱因既跟女性自身体质有关，也和作息、饮食和穿着有关。

主要表现为：痛经、经量少、经期腹泻，严重的还可引起不孕。

2、阴道出血



很多的妇科病初起症状都有阴道出血，如子宫肌瘤。

肌壁间肌瘤如果长得比较大，可阻碍子宫收缩，使子宫内膜增大，引起月经过多；黏膜下肌瘤则常表现为月经淋漓不尽的症状。

3、房事后出血

如果同房后有出血现象，就要考虑到宫颈出问题了。

子宫颈癌和宫颈息肉初期都会有这个症状。





4、下腹痛

下腹疼痛多与子宫病变有关，一侧腹痛可能跟子宫附件病变有关，全腹疼痛可能是卵巢囊肿破裂或盆腔腹膜炎引起。

5、压迫症状

子宫肌瘤向前可直接压迫到膀胱，引起一系列泌尿系统症状；

肌瘤位于后壁，会压迫直肠引起便秘或腹泻；

肌瘤位于子宫两侧，则会压迫神经或输尿管，引发下肢浮肿或疼痛症状。

4个方法可“护宫”

如何保养子宫是每个女性都需要知道的，除了改掉以上伤宫习惯之外，还可以做以下5种运动，也能达到意想不到的效果。

·每天快走30分钟，可促进子宫血液循环；

·每周游泳2小时，宫缩能力可提高一成以上；

·每周三次暖宫操：双膝分开，跪在垫子上，腰慢慢向前弯曲，让胸部尽可能靠近地面，保持5分钟；

·科学避孕。避孕套可有效预防感染、性病，也能避孕，减小人流几率。