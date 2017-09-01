不想被宫颈炎缠上，就要避开4个诱因！第1个要做到很难

核心提示：随着时代的进步，女性的健康得到了越来越多人的关注。由于生活化境和生活方式的改变，女性疾病的发病率也不断增加。特别是女性的慢性妇科疾病，对女性的生活带来了很大的困扰。其中慢性宫颈炎便是常见的妇科疾病，那么，其病因和症状都有哪些呢？

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随着时代的进步，女性的健康得到了越来越多人的关注。由于生活化境和生活方式的改变，女性疾病的发病率也不断增加。特别是一些慢性妇科病，对女性的生活带来了很大的困扰。其中慢性宫颈炎便是最为常见的一种，那么，其病因和症状都有哪些呢？

慢性宫颈炎有四大诱因

机械性的刺激或者损伤：宫颈是阴道和子宫的交界处，慢性宫颈炎的发病与性生活有着密切的关系。做人工流产术、诊断性刮宫术以及自然的分娩都可能损伤宫颈而导致炎症的发生，因此女性一定要做好避孕措施，避免或减少人流，以及做好产后护理，避免感染。



感染病原体：当宫颈感染病原体后便会产生炎症反应，能够引起宫颈炎的病原体主要可分为以下几种：通过性传播的病原体：主要有支原体、衣原体以及淋病奈瑟菌等；内源性病原体：主要有链球菌、大肠杆菌、葡萄球菌以及厌氧菌等；其他的病原体：滴虫和阿米巴原虫。





化学物质的刺激：主要是一些阴道的外用药会刺激宫颈，导致炎症的发生。比如用于阴道冲洗的高锰酸钾溶液，或者某些栓剂等。因此，建议大家谨慎使用这些药物。

阴道异物引起感染：机体对异物具有排异反应，若阴道有异物，则会继发感染引起宫颈炎。





慢性宫颈炎来临时三大信号

白带增多：是慢性宫颈炎的最常见症状或者是唯一的症状。增多的白带通常为粘稠的粘液或脓性粘液，甚至白带中会出现血液，同时可引起外阴的瘙痒。因此，白带异常需要引起重视，特别是反复的白带异常。

疼痛：一般是下腹或腰骶部出现疼痛，偶尔上腹部、大腿部及髋关节也会出现疼痛。疼痛的特点是在月经期、排便或性生活时加重。若进行扩展或蔓延，就有可能导致子宫旁结缔组织发生慢性炎症，加重疼痛。对于女性来说，下腹部的疼痛大部分都与妇科疾病有关，因此出现相应症状后应该引起重视。

膀胱及肠道的症状：由于子宫与膀胱的位置比较靠近，当宫颈发生炎症时，可蔓延至膀胱或周围的结缔组织，导致炎症范围扩大。因此，当膀胱尿液充盈出现时，会出现尿频或排尿困难症状。但由于肾脏功能正常，尿常规检查也是正常的。