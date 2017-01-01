核心提示：女性朋友要怎样做子宫检查？子宫检查通常会从简单到复杂，从无创伤性到有创伤性来进行的。女性子宫检查要从宫颈开始，也就是宫颈细胞学检查；子宫检查还包括了阴道镜检查，可以判断癌前病变。最常用的方法是Ｂ型超声检查、彩超检查、还有三维超声检查。

女性可能患上的子宫疾病包括了功能性的异常出血、炎症感染、肿瘤和外伤，还有发育异常等。那怎样做子宫检查呢？不同的症状，会选择对应的检查方法。子宫检查通常会从简单到复杂，从无创伤性到有创伤性来进行的。

怎样做子宫检查

女性子宫检查要从宫颈开始，也就是宫颈细胞学检查，这项简单简单易行，是妇科中最常见的确认宫颈疾病方法之一，提高了宫颈癌早期确诊率。怎样做子宫检查呢？宫颈细胞学检查可以在第一次发生性生活后3年内进行，或在21岁进行，每年都可以做一次这样的检查，如果3年的结果都是阴性的话，后续可以2~3年的时间检查一次。

女性子宫检查中的薄层液基层细胞学涂片检查，使用了特制的塑料毛刷，这种毛刷非常柔软，在宫颈上旋转，就可以取出细胞，再把宫颈刷放置在装有细胞保存液的瓶内进行漂洗。并有医生提取细胞液体，通过制片染色以及显微镜来观察确诊。

女性朋友要怎样做子宫检查呢？子宫检查还包括了阴道镜检查。这项检查可以判断癌前病变。阴道镜是一种内窥镜检查，会利用光学镜片放大观察对象，观察宫颈上皮及血管的病变。同时还可以确认宫颈病变程度、快速决定需要手术的范围，然后再对患者进行宫颈锥形切手术。

超声检查也是妇科中常用的检查方式。那怎样做子宫检查呢？最常用的方法是B型超声检查、彩超检查、还有三维超声检查。通过腹部超声检查，观察腹部和盆腔内的脏器；这项检查操作起来非常简单，更适合急诊、肥胖等患者。彩超可以判断血流状态。超声检查还可以识别女性子宫肌瘤、子宫腺肌症、子宫内膜等病症。女性朋友怎样做子宫检查？以上就是女性子宫检查中常见的几种方法了。