核心提示：女性怀孕生产是人类繁衍生息的重要事项，女性怀孕之后身体上会出现一系列的反应，在以前人们就通过这些反应做出女性是否已经怀孕的判断，现代科技水平获得了很大提高，人们已经能够在很早的时间知道是否已经怀孕，早孕检测可以通过验孕棒进行检测，下面就说一下验孕棒最快多久能测出来怀孕。

女性怀孕之后身体内的激素会出现变化，验孕棒检测孕妇怀孕就是通过检测到孕妇体内的激素水平变化实现的，验孕棒检测怀孕也是需要一定的时间的，下面就介绍一下验孕棒最快多久能测出来怀孕。

一、验孕棒最快多久能测出来怀孕

一般来说验孕棒在女性房事之后的7-10天就可以检测到怀孕，当然时间越长检测的结果就会越准确，验孕棒检测怀孕是通过检测到女性体内出现的hcg的出现实现的。女性怀孕之后受精卵在女性体内着床发育，胎盘会释放出hcg，也就是人体绒毛膜促性腺激素，一般情况下这种激素会通过胎盘产生出来，并且会出现在孕妇的尿液和血液中，所以女性可以在受精卵着床之后通过验孕棒检测到这种激素的存在，一旦检测到这种激素的存在就意味着女性已经怀孕了。检测的时候最好是通过晨尿检测，结果会更加准确，也可以通过血液检查得出结果，结果比起尿液检查准确很多。有的验孕棒宣传说在方房事一天之后就可以检测出是否怀孕，这也是有可能的，其实女性怀孕之后身体的状况是存在着很大的差异的，有的女性可能很早就能够排出hcg，但是有的女性可能排出hcg的量和速度就比较的慢一些，所以验孕棒多久能够验出怀孕是存在着很大的个体差异的，过早使用验孕棒检验是否怀孕可能检查出来的是阴性，一般情况下房事之后10-14天之后用验孕棒检验怀孕与否结果会比较准确一些。如果想要结果更加准确最好是去医院做一下血液的hcg检测，结果要比验孕棒检测更加准确一些哦。

验孕棒最快多久能测出来怀孕？通过上面的介绍可以知道验孕棒检验怀孕最好是在房事之后的10-14天之后检测，结果比较准确，如果想要知道的更加早一些可以去做血液hcg检测。