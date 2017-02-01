乳房发育的时间是什么时候呢

核心提示：乳房发育的时间是什么时候？其实，女性乳房发育的时间其实也存在个体差异的。一般女孩乳房发育的时间平均是１０．８～１１．４岁。而乳头长大的时间大概在９～１０岁。等１４～１５岁的时候，乳房发育酒更加明显了。再到１６～１７岁，乳房会变得丰满。

正常情况下，青少年到了一定的年龄，身体都会出现一些明显的发育症状。父母们一定要多了解相关知识，详细告诉孩子，让孩子可以及时调整心态，适应身体变化，这对身心健康发展更有益处。今天小编要跟大家讲解的是乳房发育的时间，一起来看看女孩乳房发育知识。

乳房发育时间

其实在青春期前，男孩子和女孩子的乳房在外观上并没有明显的差别。通常在7-8岁左右开始，女孩子的身体系统才会开始发育。大概要发育2年后，乳房会因为受卵巢激素、垂体激素及胰岛素影响才开始发育。至于乳房发育的时间其实也存在个体差异的。一般女孩乳房发育的时间平均是10.8～11.4岁。超过16岁时还没有发育的话，就要及时检查是不是存在性发育迟缓或卵巢发育不良等问题。

在乳房发育的正常时间内，我们还要注意检测乳房。乳房发育表现有乳头长大，这个时间大概在9～10岁。一开始会出现乳腺增生，摸上去感觉有结节或硬块，按压会感觉疼痛。12～13岁的女孩乳腺管和皮下脂肪都会慢慢增多，乳房慢慢隆起，弹性增强，乳晕及乳头颜色都会变深。成熟乳房都是半球形的。乳房发育之后，就要开始选择胸罩了。女孩16～18岁的时候，胸廊和乳房发育逐渐成熟，这时可以准备软尺在乳房上底通过乳头直达乳房下底，进行测量，上下距离如果超过16厘米了，就要开始戴胸罩了。

女孩乳房发育的时间是什么时候？女孩最早出现的第二性征就是乳房了，乳房发育时间在8～12岁。一开始是形成乳腺，具有保护作用。乳房的脂肪和乳晕都会出现一个小鼓包，这个是乳蕾期。在这之后，乳头会慢慢增大，乳晕扩展。等14～15岁的时候，乳房发育就更加明显了。再到16～17岁，乳房会变得丰满，乳晕会稍稍凹陷，乳头变大突出，18～20岁的女性，她们的乳房大小及形状都已经达到成年女性的标准了。

通过上述介绍，相信大家已经知道乳房发育的时间了，也了解了女孩是从什么时候开始乳房就会出现明显的发育特征了。父母了解这方面知识之后，一定要给孩子讲述清楚，让他们及时调整心态，应对身体变化，更有利于孩子健康成长。