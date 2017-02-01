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哺乳期怀孕初期症状有哪些

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2017-02-0239健康网

核心提示：女性生产过后就会进入为宝宝哺乳的阶段，哺乳期内虽然没有来月经，但是如果无防护同房的话还是会怀孕的，女性哺乳期怀孕对母子三人来说都具有不小的危害，所以应该尽量避免哺乳期怀孕的出现，哺乳期怀孕初期症状其实同平时怀孕的症状相同，除此之外还存在着一些特别的症状，下面就介绍一下哺乳期怀孕初期症状有哪些。

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　　女性生下宝宝之后就进入了哺乳期，哺乳期内女性可能并不会来月经，尽管如此，哺乳期怀孕也是可能的，哺乳期怀孕之后女性的身体会出现一些变化，这些变化大多数与普通怀孕相同，但是也有自己的特点，下面就介绍一下哺乳期怀孕初期症状有哪些。

　　一、月经完了

　　有的女性即使是在哺乳期内也会出现月经来临，但是一般情况下月经会在哺乳期六个月后来潮，如果女性哺乳期内已经来了月经，但是突然不再来了，那么怀孕的可能性就非常大了，但是也不能确定就是怀孕，这也可能是由于哺乳期内内分泌紊乱导致的停经，如果你怀疑是怀孕的话最好是做一个早孕检查，很容易就可以知道自己是不是已经怀孕了。

　　二、胃口变化

　　哺乳期内如果出现了胃口变化也可能是怀孕了，比如如果以前一直都非常喜欢吃的东西突然之间不喜欢吃了，还比较喜欢吃酸的东西，同时出现了恶心、呕吐、头晕、嗜睡、轻微腹胀、分泌物增多等情况，这很可能是怀孕了。但是也不能就此就认为是怀孕了，最好是去医院做一下hcg检查，确定一下自己是不是哺乳期怀孕了。

　　三、乳房变化

　　如果出现了哺乳期怀孕乳房也会出现一系列的变化，比如乳头颜色变深，出现肿胀，触碰的话会超炫明显的疼痛感，乳汁也出现了大幅度的下降，乳头以及周围皮肤的颜色变得很深，乳晕周围出现结节，奶水的营养水平出现大幅度的降低。如果乳房出现了上述变化就需要考虑是不是哺乳期怀孕了，需要立即做一下检查确诊。

　　哺乳期怀孕初期症状有哪些？上面介绍了哺乳期怀孕会出现的一些症状，这些症状大部分与正常怀孕相同，但是哺乳期怀孕也存在着自己的特点。

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