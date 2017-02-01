核心提示：女性怀孕生产是天经地义的事情，从女性怀上宝宝开始很多人就开始猜测女性腹中的宝宝到底是男还是女，据说通过怀孕初期的症状就可以看出女性怀上的是男孩还是女孩，自古以来，中国传统文化中就有着通过怀孕初期症状判断生男生女的方法，那么怀孕初期症状能看出男女吗？下面就说一下这个问题。

关于孕妇到底生男还是生女自古以来就有很多判断方法，特别是据说可以通过怀孕初期孕妇的身体反应判断出到底是生男还是生女，那么这种说法准确吗？到底有没有科学依据？真的可以通过怀孕初期症状能看出男女吗？下面就说一下这个问题。

一、怀孕初期症状能看出男女吗

自古以来就有着通过女性怀孕初期症状判断生男还是生女的说法，比如有人说可以通过孕妇从乳房到阴道口的那条线的状况得知生男生女，如果那条线比较的直，那么生男孩的可能性就大，如果那条线比较的弯曲，那么生女孩的可能性就比较大。也有人说可以通过孕妇的肚脐眼看出孕妇会生男孩还是生女孩，肚脐眼如果比较平，那么生育男孩的机会比较大，如果肚脐眼比较凸出，那么生育女孩的概率就比较大。也有人说活孕妇乳头周围的黑色晕圈比较大的生育男孩的可能性就比较大，如果黑色的圈比较小，阿么生育女孩的可能性就比较大。而酸儿辣女的说法更是尽人皆知，据说是孕妇喜欢吃酸的就会生育男孩，孕妇比较喜欢吃辣的，那么就会生育女孩等等。总之，自古以来中国民间就有着通过孕妇行为身体特征判断孕妇生男还是生女的方法，但是都是民间传说，没有什么科学的依据。

二、现代医学判断生男生女

其实科学技术发展水平现在是一日千里，现代人已经可以准确的知道孕妇怀上的是男孩还是女孩，想要知道怀上的是男孩还是女孩，只需要在孕妇怀孕三个月之后取做一下b超就可以清晰地看到怀上的是男孩还是女孩，但是无论是男孩还是女孩，现在都不允许鉴别胎儿性别，医生不会告诉你怀上的到底是男还是女。因为对胎儿性别的鉴定可能会让某些人终止妊娠，造成男女出生性别比出现问题，那样会给社会带来很大的问题。

怀孕初期症状能看出男女吗？通过上面的介绍可以看到民间有很多通过观察孕妇身体和行为判断生男生女的方法，但是都没有什么科学依据，现代医学可以准确知道胎儿的性别，但是却不允许鉴定，同时需要怀孕三个月之后才能够看出。