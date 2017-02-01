核心提示：女性的乳房是女性身体中一个非常非常重要的部位，这个部位发育的好坏直接关系到未来哺育下一代的重任，也直接关系到女性身体曲线的美丽程度，女性的乳房在孩提时代是没有的，随着年龄的增长逐渐的发育起来，下面就说一下几岁女童乳房发育。

女性的乳房出生的时候并不是隆起的，随着年龄的增长女性逐渐进入青春期，性功能开始发育齐全，而女性的乳房在女性进入青春期之前就开始发育，那么女性的乳房从什么时候开始发育的呢？下面就介绍一下几岁女童乳房发育。

一、几岁女童乳房发育

女性乳房的发育时间由于种族、遗传、地域等的不同存在着非常大的不同，白种人和黑种人的乳房发育时间比较的早，一般来说会在8-9岁的时候就已经开始发育，黄种人的乳房发育时间较之白种人和黑种人来说要滞后一些，一般来说中国女性的乳房发育时间会在十一二岁的时候开始发育，但是近年来随着生活水平的提高，随着女性身体素质的变好，加上吃了太多的肉类，而这些肉类中有很多的激素，很多女性的乳房出现了提前发育，有的孩子也在八九岁的时候就出现了乳房发育，但是大多数女性的乳房发育会出现在十一二岁的时候。

二、女童乳房发育期内需要注意的问题

女童的乳房出现发育之后为了保证女性乳房发育的良好一定要特别注意积极补充营养，特别是一定要补充足够的蛋白质和脂肪，蛋白质和脂肪的充足可以使得乳房发育得更好。同时需要注意的是乳房发育之后一定要特别注意不要让外力伤害到乳房，同时一定要保证坐立行的姿势，不要驼背弓腰，更加不好含胸缩背，那样会影响女性的个人形象，也会直接影响到女性的乳房正常发育。同时为了让乳房更加的健美女性一定要积极进行体育锻炼，同时可以对乳房多多进行按摩，以上这些措施可以让你的乳房发育的更好，可以让你为自己的胸部健美而骄傲。

几岁女童乳房发育？通过上面的介绍可以看到女性最早从八九岁的时候就开始了乳房发育，但是一般情况下女孩子的乳房发育是从十一二岁开始的。