核心提示：女性的私处虽然很少有人能够看见，但是自己最重要的人却可以看到，私处黑不仅仅会让亲爱的他不喜欢，也让女性自己充满了厌恶感，所以很多女性都想要积极的寻找给私处美白的方法，其实只要是想做很多事都是可以成功的，下面就介绍一下私处黑黑的怎么去除。

女性私处在少女时代是粉嫩的，与身体其它部位的颜色没有什么区别，但是随着婚后性生活的进行和生育的发生，绝大多数女性的私处都变得黑黑的，让人觉得很是丑陋，于是很多女性都对自己私处的颜色产生了嫌弃的想法，想要给自己的私处美白，下面就说一下私处黑黑的怎么去除。

一、化妆品美白

人的脸部可以通过化妆品美白，女人的私处同样也可以通过使用化妆品得到美白的效果，选择化妆品的时候最好是选择那些纯天然无刺激的产品，可以每天晚上洗澡之后就涂抹在私处，并且进行一下按摩，使得私处充分吸收，这样长期坚持下去可以使得女性的私处变得白起来哦。

二、植物面膜

女性可以通过面膜让自己的脸部变得很白，同样也可以通过面膜让自己的私处变得很白，面膜可以购买，也可以自己制作使用，比如可以通过将一份蜂蜜加上三分珍珠粉，搅拌一下，之后用小刷子慢慢地涂抹在私处，十几分钟之后就可以将其清洗掉，长时间坚持给私处做面膜就可以起到非常不错的美白效果。

三、手术美白

私处美白也可以通过手术的方法进行美白，可以使用激光清除掉私处的黑色素，见效很快，可以起到立竿见影的效果，但是费用比较高，对身体会造成损伤，所以最好是不要用这个方法。

四、色素嫩白

现在不少化妆品公司推出了私处美白产品，经常使用可以起到不错的美白效果，其中一些色素美白产品可以让女性的私处立刻就能够见到美白效果。

私处黑黑的怎么去除？上面介绍了可以给女性私处美白的几种方法，女性朋友如果不满意自己的私处黑黑的，可以通过上述方法进行美白哦。