核心提示：女性怀孕初期身体上会出现很多的不适症状，这些不适症状就是人们通常所说的妊娠反应，由于女性的体质存在着千差万别，所以女性怀孕初期的症状也存在着很大的差异，有的女性的妊娠反应可能比较强烈一些，有的则可能轻一些，下面就详细介绍一下怀孕期初期症状有哪些。

女性怀孕初期都会多多少少出现一些不适症状，这些不适症状虽然由于女性个人体质的不同存在着很大的差异，但是有一些怀孕初期症状还是存在着极大的相同性的，下面小编就总结一下女性普遍存在着的怀孕期初期症状有哪些。

一、月经停止

女性怀孕之后受精卵在子宫内着床发育，月经就不再来，但是有一些女性在怀孕最初的三个月内还是存在着少量的阴道出血，所以会有一些女性在怀孕三个月之后才会知道自己已经怀孕。

二、尿频

怀孕初期肾脏和膀胱会有较多的液体出现，这是由于女性体内荷尔蒙变化造成的，于是女性就会出现尿频的症状。

三、头晕

头晕目眩是女性怀孕初期比较容易出现的症状，这是由于女性怀孕初期有更多的血液被调集起来送到子宫应对怀孕，所以供给脑部的血液出现减少，从而导致了头晕的出现。

四、对气味非常敏感

女性怀孕之后会对很多气味敏感，比如油烟味，比如汽油味，比如水果的味道等，一些原本闻不到的气味在怀孕初期也会非常敏感，从而导致女性产生呕吐的感觉。

五、情绪波动非常大

女性怀孕之后由于体内荷尔蒙的影响往往会出现一系列的情绪上的变化，比如非常容易大哭大笑，非常容易暴躁易怒等等，这是正常的生理反应，没有必要过于紧张。

六、厌吃或者是贪吃

女性怀孕初期往往存在着妊娠反应，这个时候孕吐是一个非常明显的症状，由于体内产生了大量的hcg，这些hcg会刺激到女性的胃口，导致女性产生厌恶吃东西，或者是喜欢吃东西，孕妇的体质不同表现情况也存在着差异。

怀孕期初期症状有哪些？通过上面的介绍可以知道女性怀孕初期的症状有很多，正是因为这些症状的存在，所以人们知道女性体内正在孕育一个小生命。