核心提示：女性怀孕之后会出现很多身体上的不适，这种不适感就是平时人们所说的妊娠反应，但是现在人们可以不用等到发生妊娠反应的时候就可以通过一些医学技术上的支持获得女性怀孕的消息，确定女性是否已经怀孕，下面就说一下如果怀孕的话多久能测出来。

现代人对生育这件事看得非常重，所以很多人都是盼星星盼月亮一样盼着怀孕，总是希望能够尽早知道怀孕的准确消息，以前的时候人们总是通过妊娠反应去判断女性是否已经怀孕，现在医学高度发达已经可以通过一些辅助技术获得准确的怀孕消息了，下面就说一下如果怀孕的话多久能测出来。

一、早孕试纸多久可以测出怀孕

女性在排卵期内如果有精子进入女性的输卵管，与卵子相结合的话就会产生受精卵，受精卵会在女性的输卵管内受精，并且发育，逐步地向子宫内移动，受精卵移动在子宫内之后还会在子宫内游荡几天，几天之后才会在子宫内着床发育，生成胎盘与子宫相连，这个时候女性的体内由于荷尔蒙的变化会产生一种物质简称为hcg，早孕试纸就是通过检测到尿液中的hcg成功检测出女性怀孕的，一般情况下女性体内的hcg在受精卵着床的时候产生的比较少，随着时间的推移会越来越多，血液中和尿液中都会出现这种hcg，早孕试纸就是通过检测到尿液中的hcg成功检测出女性怀孕的，早孕试纸在hcg浓度较低的时候可能检测不出，或者是阳性反应不是很明显，直到女性同房之后的10天之后才可以检测到女性怀孕。

二、血液检测多久可以检测出怀孕

通过血液检测女性怀孕也是一种非常常用的测孕方式，一般来说通过血液检测怀孕的话准确率较之早孕试纸检测要准确一些，也更早一些，一般情况下在受精卵着床的第二天就可以检测出来，而受精卵着床的最短时间一般是7天左右，所以通过血液检测怀孕可以在女性同房之后的第八天就能够检测出来。

三、b超检测多久可以检测出来怀孕

女性也可以通过b超检测女性是否已经怀孕，特别是检测到受精卵是否已经在子宫内着床，原则上不建议女性在怀孕的早期就通过b超检测怀孕，那样的话可能会对胚胎造成不良影响，甚至是导致胚胎畸形，一般来说b超检测怀孕需要在孕12周的时候进行检测。

如果怀孕的话多久能测出来？通过上面的介绍可以知道女性怀孕最早在同房第八天就可以通过血液检测得出准确的怀孕结果，如果想要尽早知道怀孕的确切消息就去做一下血液检测hcg吧。