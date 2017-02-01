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怀孕初期症状吃什么好

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2017-02-0339健康网

核心提示：怀孕初期症状吃什么好可能是说的是怀孕初期吃什么好，怀孕初期是怀孕中一个非常重要的阶段，孕妇腹中的胎儿能否顺利成长怀孕初期有着非常重要的的作用，怀孕初期一定要保证孕妇有充足的营养才行，下面就介绍一下怀孕初期症状吃什么好。

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　　 怀孕初期女性正处于妊娠反应非常严重的时期，有的女性甚至是连喝一口水都会吐出来，所以怀孕初期如何让女性吃下去东西，如何让女性更有胃口是非常重要的一件事，怀孕初期一定要保证孕妇可以吃得下非常重要，下面就介绍一下怀孕初期症状吃什么好。

　　 一、蛋白质

　　 怀孕初期是一个非常重要的时期，这个时期腹中的宝宝正处于胚胎分化时期，这个时候一定高保证充足的蛋白质供给才能够保证胎儿的发育需要，如果蛋白质供给不足的话就会造成胎儿发育出现问题，除此之外，它还能够帮助孕妇调节重要的生理功能，还能够使得孕妇免疫力获得提高。

　　 二、脂肪

　　 对孕妇而言脂肪也是一种非常重要的营养成分，只有充足的脂肪供给才能够保证胎儿的正常发育，但是需要注意的是一定要保证植物性脂肪的摄入，动物性脂肪比较容易造成体重增加哦，植物脂肪中的卵磷脂对胎儿大脑的发育非常重要，孕妇可以多吃一些芝麻、花生、大豆等。

　　 三、糖

　　 孕妇怀孕早期一定要保证充足的糖分的摄入，因为糖分也是胎儿正常发育不可或缺的营养成分，能够供给足够的能量，在胎儿的发育过程中也非常重要，比如糖是构成神经组织和细胞核的主要成分，胎儿的心、脑等器官发育也少不了糖类。

　　 四、维生素

　　 孕妇在怀孕初期一定要保证维生素的摄入，虽然维生素需要的量不是那么多，但是却是孕妇怀孕初期不可缺少的营养物质，孕妇应该多吃一些维生素含量比较丰富的食物，比如橘子、奇异果和油麦菜等都是不错的补充维生素的途径。

　　 怀孕初期症状吃什么好？上面介绍了女性怀孕初期必须要积极补充的一些营养成分，广大的孕妇一定不要忽视这些营养成分的摄入哦。

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