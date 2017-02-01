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怀孕棒多久能测出来 事后一周可开始使用

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2017-02-0339健康网

核心提示：我们看电视的时候经常会有这样的情节，想要小孩的女性会准备很多的怀孕棒，每天都使用验孕棒来检测结果，那么怀孕棒多久能测出来呢？我们也知道，要是太早了的话，那是不能看结果的，怀孕棒多久能测出来呢？

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　　 很多想要小孩的女性都太过紧张，每次同房后隔天就马上使用怀孕棒来测孕，其实这个时候就算成功怀孕也是查不出来的，那么怀孕棒多久能测出来呢？要是能够提前知道怀孕棒多久能测出来的话，也能省去我们很多的麻烦。

　　 对于怀孕棒多久能测出来这个问题很多女性都想知道，以及验孕棒什么时候使用效果更佳也是很多人想知道的。一般来说，验孕棒的正确使用时间是在房事后的一周到十天，并且使用怀孕棒检测的尿液最好是晨尿。如果想要怀孕棒检查的结果更准确的话，那就要等时间长一点，房事后时间越长，检验的效果也更为准确。

　　 我们也许会听说有人在同房后24小时里面使用怀孕棒就可以测出是否怀孕，不过这个是不一定的，这是因人而异的。想要看到更准确的测试值，最好在同房后十天到两周之后检测。因此想要使用怀孕棒来检测自己是否怀孕的话，最好在月经期迟来两个星期后再做怀孕自测，这样结果会更准确一些。

　　 如果对于怀孕没有什么心理准备的女性来说，要是出现头晕、恶心、嗜睡、乳房胀大等一系列症状的话，那有可能是怀孕了，所以可以使用怀孕棒来自己检查是否怀孕。这些症状一般在怀孕后的十到十四天才开始比较明显，三个月以后这些症状会自行消失。因此要是女性出现以上症状，那有可能是怀孕了，除了怀孕棒之外，还可以采用早孕试纸来验孕。

　　 其实使用怀孕棒来检测是否怀孕的话，正规品牌的怀孕棒准确率大约在85%～95%左右。因为结果并不是百分之百的，所以女性也不能单单凭借怀孕棒的结果就断定自己怀孕了，还需要到医院检查一下。

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