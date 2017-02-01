怀孕验尿多久能测出来 大约两周即可查看结果

核心提示：对于准备要孩子的人来说，检测是否怀孕是他们经常做的事情，那么怀孕验尿多久能测出来呢？有些女性由于对怀孕验尿多久能测出来不了解，经常是一同房隔天就使用验孕棒，但往往没效果，那么怀孕验尿多久能测出来呢？

很多女性要是怀疑自己怀孕的话一般会先买验孕棒来测试一下，但并不是一怀上就能马上通过验孕棒检测结果，那么怀孕验尿多久能测出来呢？其实精子成功着床以后要数天才能测出结果的，具体怀孕验尿多久能测出来呢？

怀孕验尿多久能测出来？在停经后约两周，即可由尿验孕。如果是检查尿液hCG，就要在第十二天到两周才能有阳性反应。要是显示两条红线就表示已经怀孕了。尿液hCG是质量检查尿液的原理，这个方面的检测需要用到试纸，就是检查尿液里有没有hCG。要是早孕试纸检测结果是弱阳性，只是说明你可能怀孕了，但并不能说百分比准确。所以最好到医院妇科进行血检hCG或B超检查，这样就能够明确知道是否怀孕。

要是hCG少过5mIU/ml呈现的就是阴性反应,代表不怀孕,任何数量大于25mIU/ml呈现的就是阳性反应,代表怀孕了。要是怀孕了，百分之八十五的孕妇,血液hCG的数量,是每隔2-3天就会翻倍。要是hCG增加的速度不是每隔2-3天就会翻倍的话，那就意味怀孕失败。

怀孕验尿多久能测出来？一般月经推迟超过一个星期才要及时检查血液和尿液hCG，或者是到医院挂号妇科检查，排除怀孕可能。要是想要检测怀孕的结果百分之百准确的话，就要在受孕二周后由妇产医师作内诊，一般来说因月经迟来而验孕时已达此周数。因为怀孕初期子宫会变大，于此同时子宫颈和子宫下端会变得比较柔软，所以有经验的医生很容易由手指触诊而确知。有些女性对于内诊或许会感觉不太舒服或不自在，不过这种方式其实是不错的，不会对胎儿造成影响，所以准妈妈们不用太过担忧。