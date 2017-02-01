丰胸食谱 20岁女生乳房发育

核心提示：２０岁女生乳房发育的女性可以用乌骨鸡、党参、炙甘草、当归、川芎，白芍、黄耆等制作加味黑豆鸡，可以促进乳房的发育。山药紫米汤圆也可以帮助２０岁女生乳房发育，补肺益气，补血通乳。还可以吃海参、黄耆、山药，玉竹和桑葚子等制作的养阴清热烩海参。

20岁女生如何健康丰胸呢？西药及手术方法对胸部都会产生副作用，特别是手术丰胸，会给你造成一生的伤害。中药丰胸以调理为主，快速丰胸同时，还可以改善体质。那20岁女生乳房发育吃什么呢？

20岁女生丰胸法

适合20岁女生的中药丰胸食谱有加味黑豆鸡。取半个乌骨鸡，三片姜，少许党参和炙甘草，当归和川芎，白芍、黄耆及菟丝子，还有黄精、通草及黑豆。药材用纱布包好，鸡肉和姜片、药袋一起下锅，加水和米酒用大火煮开，调成小火再炖六十分钟，调味后食用。易腹胀的女生可以加点广皮和砂仁。可以促进乳房的发育。

山药紫米汤圆也可以帮助20岁女生乳房发育。买半斤新鲜山药和一杯红豆，适量桔梗、紫糯米和淫羊藿，还有小汤圆和冰糖。山药削皮切丁，泡六十分钟，桔梗用药袋装好，红豆、紫糯米和药袋下锅中煮滚，用小火慢炖后放入山药约5分钟左右，放入冰糖和汤圆食用。可以补肺益气，补血通乳。

20岁女生丰胸还可以喝红豆花生汤，所需食材有党参、玉竹和菟丝子、女贞子和红豆，花生及冰糖。红豆及花生洗净后泡六十分钟左右，加水煮沸后用小火将红豆、花生煮透，最后放入其他药材炖20分钟。20岁女生乳房发育也可以用鹿胶、龟胶加红糖炖汤。

养阴清热烩海参的材料有一碗海参，少许黄耆和山药，玉竹和桑葚子，还有石斛和姜，还要一样干贝、虾仁、香菇及小玉米。中药装入布袋，加水煮四十分钟，再将药汁取出来。虾仁和干贝爆炒。海参、香菇和小玉米加入药汁炖熟，再将虾仁及干贝快炒用酒调味。20岁女生乳房发育可以试试这些中药食疗。效果都是很不错的。