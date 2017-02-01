39健康网首页39问医生名医在线就医助手药品通疾病百科资讯诊疗药品减肥整形保健
首页 > 女性 > 女性保健 > 部位保健 > 乳房保健 > 正文

丰胸食谱 20岁女生乳房发育

女性文章排行榜
2017-02-0339健康网

核心提示：２０岁女生乳房发育的女性可以用乌骨鸡、党参、炙甘草、当归、川芎，白芍、黄耆等制作加味黑豆鸡，可以促进乳房的发育。山药紫米汤圆也可以帮助２０岁女生乳房发育，补肺益气，补血通乳。还可以吃海参、黄耆、山药，玉竹和桑葚子等制作的养阴清热烩海参。

温馨提示：

喝水时，如果在水中加一样东西，有助排光体内毒素，外表年轻10岁。具体加什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 排毒 了解详情。

　　

　　 20岁女生如何健康丰胸呢？西药及手术方法对胸部都会产生副作用，特别是手术丰胸，会给你造成一生的伤害。中药丰胸以调理为主，快速丰胸同时，还可以改善体质。那20岁女生乳房发育吃什么呢？

　　 20岁女生丰胸法

　　 适合20岁女生的中药丰胸食谱有加味黑豆鸡。取半个乌骨鸡，三片姜，少许党参和炙甘草，当归和川芎，白芍、黄耆及菟丝子，还有黄精、通草及黑豆。药材用纱布包好，鸡肉和姜片、药袋一起下锅，加水和米酒用大火煮开，调成小火再炖六十分钟，调味后食用。易腹胀的女生可以加点广皮和砂仁。可以促进乳房的发育。

　　 山药紫米汤圆也可以帮助20岁女生乳房发育。买半斤新鲜山药和一杯红豆，适量桔梗、紫糯米和淫羊藿，还有小汤圆和冰糖。山药削皮切丁，泡六十分钟，桔梗用药袋装好，红豆、紫糯米和药袋下锅中煮滚，用小火慢炖后放入山药约5分钟左右，放入冰糖和汤圆食用。可以补肺益气，补血通乳。

　　 20岁女生丰胸还可以喝红豆花生汤，所需食材有党参、玉竹和菟丝子、女贞子和红豆，花生及冰糖。红豆及花生洗净后泡六十分钟左右，加水煮沸后用小火将红豆、花生煮透，最后放入其他药材炖20分钟。20岁女生乳房发育也可以用鹿胶、龟胶加红糖炖汤。

　　 养阴清热烩海参的材料有一碗海参，少许黄耆和山药，玉竹和桑葚子，还有石斛和姜，还要一样干贝、虾仁、香菇及小玉米。中药装入布袋，加水煮四十分钟，再将药汁取出来。虾仁和干贝爆炒。海参、香菇和小玉米加入药汁炖熟，再将虾仁及干贝快炒用酒调味。20岁女生乳房发育可以试试这些中药食疗。效果都是很不错的。

相关资讯

20岁女生乳房发育
热门问答

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈