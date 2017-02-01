女性必看 怎么能促进乳房发育

核心提示：怎么能促进乳房发育？核桃和松仁内含了维生素Ｅ和锌，亚麻酸的含量非常高，可以避免乳房衰老；服用维生素Ｅ也可以促进乳房发育。激素对女性乳房发育、维持乳房丰满和弹性等，非常重要；纳豆内含了钾，营养丰富，可以帮助女性丰胸。

女性胸部的丰满程度会直接影响一个人的身材。多数女性的胸都比较平，所以促进乳房发育，让乳房丰满，自然就成了女性特别关心的问题了。到底怎么能促进乳房发育呢？让我们来看看。

怎么促进乳房发育

核桃和松仁内含了维生素E和锌，亚麻酸的含量非常高，可以避免乳房衰老，蛋白质、矿物质以及B族维生素等也很丰富，可以美容润肤。女性怎么能促进乳房发育？酸奶可以缓解便秘及毒素堆积而导致腹部、腿部发胖，减肥效果极佳。此外，酸奶内的蛋白质有利于胸部保健。乳房发育不良的女性每天可以喝250毫升左右的酸奶，并且要减少肉类。

女性服用维生素E也可以促进乳房发育。激素对女性乳房发育、维持乳房丰满和弹性等，非常重要。维生素E及维生素B都可以促进激素分泌。怎么能促进乳房发育？女性朋友可以多吃维生素E、维生素B族食物，多吃卷心菜、菜花、葵瓜子油和菜子油，还有牛奶、猪肝、牛肉及蘑菇等。

怎么能促进乳房发育？纳豆内含了钾，营养丰富，可以帮助女性丰胸。女性朋友可以用纳豆代替正餐，补充营养成分，纳豆的热量非常低。可以取五十克的纳豆放入酱油一起拌食，也可以加点其他的佐料，辣椒和咖喱都可以，丰胸同时还可以瘦身。

花椰菜富含的维他命A同样有利于激素分泌，营养物质还有蛋白质、脂肪、碳水化合物和食物纤维，还有维生素和矿物质，而且钙丰富。所以，女性朋友多吃花椰菜也可以促进乳房的发育。花椰菜内的类黄酮也很丰富，有利于女性丰胸美肤。看完上述介绍，现在大家知道怎么能促进乳房发育了吧。