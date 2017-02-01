少女乳房发育小吃什么水果好

核心提示：少女乳房发育小吃什么水果？少女乳房发育小的话可以多喝青木瓜排骨汤；少女乳房发育小的女性饭前或饭后三十分钟或睡前多吃葡萄，可以增强丰胸功效。葡萄内的维生素较高，可以预防女性的胸部外扩下垂等问题。多吃番茄可以避免胸部变形，有利于乳腺发育。

丰胸是女性对于美的一种追求，但随着丰胸人群越来越多，有些女性会错误选择了丰胸方法。那少女乳房发育小怎么办？如何选择健康安全的丰胸方法呢？少女乳房发育小可以试试以下几种水果。

乳房发育小怎么办

很多女性认为木瓜可以丰胸，其实并不是这样的。木瓜内真正发挥丰胸作用的其实是木瓜酶，也就是我们平时切开木瓜时流出的乳状物，而青木瓜内的木瓜酶含量特别高，熟木瓜则比较少了。所以，少女乳房发育小一定要选择青木瓜。木瓜内的蛋白质有利于蛋白质吸收，和肉类一起烹制，丰胸效果更理想。少女乳房发育小的话可以多喝青木瓜排骨汤。木瓜去皮切块，排骨用热水烫后切块，和青木瓜9一起下锅炖熟。

橙子内丰富的维生素c可以防止胸部变形，让女性的乳房丰满坚挺，预防胸部下垂及外扩。建议少女乳房发育小的女性饭前或饭后三十分钟或睡前多吃葡萄，可以增强丰胸功效。少女乳房发育小的女性可以吃橙子酒酿。酒酿也可以丰胸，加入橙子可以增强丰胸效果。橙子剥皮取橙肉，酒酿加入开水和橙肉搅拌。

葡萄内的维生素较高，可以预防女性的胸部外扩下垂等问题。少女乳房发育小的女性可以喝葡萄番茄汁。将葡萄去皮和去核，番茄去皮，两种水果捣汁。番茄和葡萄都可以瘦身丰胸，维生素可以改善荷尔蒙分泌。

少女乳房发育小的女性还要多吃番茄，番茄内含维生素c及维生素e，可以避免胸部变形，有利于乳腺发育。还有维生素b1可以让乳房发育加快。少女乳房发育小可以吃番茄豆腐汤。豆腐和番茄切块。热油翻炒番茄，让番茄汁渗出，倒入豆腐块和开水煮好。牛油果富含不饱和脂肪酸，维生素a可以促进荷尔蒙分泌，防止胸部变形。少女乳房发育小的女性可以取半个牛油果，取出果肉，倒入二百五十毫升的鲜奶，加入核桃搅汁饮用。少女乳房发育小可以试试这几种水果来丰胸，效果有目共睹。