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怀孕初期症状痘痘多怎么办

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2017-02-0339健康网

核心提示：怀孕初期症状痘痘多怎么办？女性怀孕初期症状痘痘多的原因主要有两个方面，第一肌肤的皮脂腺太发达，皮脂分泌旺盛，第二就是荷尔蒙分泌异常。建议孕妈们可以选用一些中草药产品，效果不错。孕期也要做好面部清洁，多用温和洁面乳，洁面次数不宜过多。

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　　 年轻准妈妈们在怀孕初期都存在许多症状，长痘痘也是其中一个症状。很多爱美的孕妈会问，怀孕初期症状痘痘多怎么办好呢？怎样才能消除痘痘，让肌肤光滑细嫩呢？想知道答案就跟着小编开看看吧。

　　 孕初长痘怎么办

　　 女性怀孕初期症状痘痘多的原因主要有两个方面，第一肌肤的皮脂腺太发达，皮脂分泌旺盛，皮脂和毛囊脱落下来的上皮细胞，都堆积在一起，形成黄白色物质，导致毛孔堵塞，就会长痘了。第二就是荷尔蒙分泌异常，也会导致孕期长痘。荷尔蒙分泌异常还会导致皮脂分泌旺盛，加剧痘痘。

　　 怀孕初期症状痘痘多怎么办呢？建议孕妈们可以选用一些中草药产品，效果不错。这些产品多由茶树油、蒲公英、丹参、连翘、金银花及紫花地丁纯天然中草药萃取的。可以渗透肌肤内部，彻底根除痘痘，还可以从根本调荷尔蒙，有效根治痘痘。

　　 孕期也要做好面部清洁，多用温和洁面乳，洁面次数不宜过多，每日3次以内。外出做好防晒，擦点防晒霜，建议根据自己的皮肤状况选购清爽型产品。孕期不化妆也可能避免怀孕初期症状痘痘多，化妆品易刺激肌肤，导致毛孔堵塞，从而诱发痘痘。

　　 合理安排饮食也可以治疗怀孕初期的痘痘，特别是脸上的痘痘严重时，一定要多吃清淡膳食，而辛辣刺激、海鲜、甜食及高油脂食物，还有冷饮都要忌口。适当补充水分，可能使用保湿面膜，多饮水等都是最有效的补水方法，有助于增强代谢及免疫力，调理痘痘。怀孕初期症状痘痘的调理方法主要有以上几种，希望可以帮助到各位爱美的孕妈。

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