39健康网首页39问医生名医在线就医助手药品通疾病百科资讯诊疗药品减肥整形保健
首页 > 女性 > 女性保健 > 女性怀孕 > 正文

怀孕初期症状如何缓解才有效

女性文章排行榜
2017-02-0339健康网

核心提示：怀孕初期症状如何缓解？为了减轻妊娠造成的呕吐不适，准妈妈可要记得多吃新鲜易消化食物，比如水果蔬菜。怀孕后准妈妈的乳房都会感觉到胀痛的，可以通过毛巾热敷、按摩等护理方法来缓解不适，想减轻孕期频尿，首先要改变饮水量。平时适当饮水，但也不是过量或大量饮水。

温馨提示：

喝水时，如果在水中加一样东西，有助排光体内毒素，外表年轻10岁。具体加什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 排毒 了解详情。

　　

　　 准妈妈们可以怎样缓解怀孕初期身体出现的不适症状呢？其实，缓解怀孕初期症状的方法有很多。如果是孕吐不适，就可以多吃易消化食物，而乳房胀痛则可以通过热敷缓解。下面，我们就来详细了解下怀孕初期症状如何缓解。

　　 孕期症状如何缓解

　　 为了减轻妊娠造成的呕吐不适，准妈妈可要记得多吃新鲜易消化食物，比如水果蔬菜。过于油腻及刺激的食物尽量不要进食。怀孕早期感觉恶心呕吐很正常，所以不用过分紧张。让心情愉快、情绪稳定，多休息往往是最有的缓解方法了。一般12周后症状就会消失了。如果症状特别严重，也可以服用维生素B6。

　　 女性在怀孕初期出现乳房胀痛该如何缓解呢？怀孕后准妈妈的乳房都会感觉到胀痛的，这种情况可以通过毛巾热敷、按摩等护理方法来缓解不适。不过准妈妈一定得要注意，此时的乳房格外脆弱，护理时动作一定要轻，控制力度，不要损伤了乳头。

　　 怀孕初期出现腰酸症状时，要如何缓解呢？怀孕初期感觉腰酸背疼时，只要稍作休息即可，也可以进行热敷和按摩，即可有效改善不适了，没有必要去看医生。只有肌肉无力、酸麻情形严重才需要就医治疗。否则只要孕妈充分休息，积极练习产前运动，多穿平底鞋就可以了。

　　 怀孕初期症状如何缓解？想减轻孕期频尿，首先要改变饮水量。平时适当饮水，但也不是过量或大量饮水。外出活动只要感觉尿意，就尽快上厕所，不可憋着，否则容易出现膀胱发炎或细菌感染。告诉自己频尿是很正常的象，慢慢提高自己的忍耐力。怀孕初期症状如何缓解？对于不同症状，缓解方法也不一样。但多数不需要就医治疗，只需孕妈自己稍作休息即可。

相关资讯

怀孕初期症状如何缓解
热门问答

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈