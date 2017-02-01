怀孕初期症状如何缓解才有效

核心提示：怀孕初期症状如何缓解？为了减轻妊娠造成的呕吐不适，准妈妈可要记得多吃新鲜易消化食物，比如水果蔬菜。怀孕后准妈妈的乳房都会感觉到胀痛的，可以通过毛巾热敷、按摩等护理方法来缓解不适，想减轻孕期频尿，首先要改变饮水量。平时适当饮水，但也不是过量或大量饮水。

准妈妈们可以怎样缓解怀孕初期身体出现的不适症状呢？其实，缓解怀孕初期症状的方法有很多。如果是孕吐不适，就可以多吃易消化食物，而乳房胀痛则可以通过热敷缓解。下面，我们就来详细了解下怀孕初期症状如何缓解。

孕期症状如何缓解

为了减轻妊娠造成的呕吐不适，准妈妈可要记得多吃新鲜易消化食物，比如水果蔬菜。过于油腻及刺激的食物尽量不要进食。怀孕早期感觉恶心呕吐很正常，所以不用过分紧张。让心情愉快、情绪稳定，多休息往往是最有的缓解方法了。一般12周后症状就会消失了。如果症状特别严重，也可以服用维生素B6。

女性在怀孕初期出现乳房胀痛该如何缓解呢？怀孕后准妈妈的乳房都会感觉到胀痛的，这种情况可以通过毛巾热敷、按摩等护理方法来缓解不适。不过准妈妈一定得要注意，此时的乳房格外脆弱，护理时动作一定要轻，控制力度，不要损伤了乳头。

怀孕初期出现腰酸症状时，要如何缓解呢？怀孕初期感觉腰酸背疼时，只要稍作休息即可，也可以进行热敷和按摩，即可有效改善不适了，没有必要去看医生。只有肌肉无力、酸麻情形严重才需要就医治疗。否则只要孕妈充分休息，积极练习产前运动，多穿平底鞋就可以了。

怀孕初期症状如何缓解？想减轻孕期频尿，首先要改变饮水量。平时适当饮水，但也不是过量或大量饮水。外出活动只要感觉尿意，就尽快上厕所，不可憋着，否则容易出现膀胱发炎或细菌感染。告诉自己频尿是很正常的象，慢慢提高自己的忍耐力。怀孕初期症状如何缓解？对于不同症状，缓解方法也不一样。但多数不需要就医治疗，只需孕妈自己稍作休息即可。