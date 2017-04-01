木瓜祛湿 木瓜除湿食谱有哪些

核心提示：木瓜祛湿要这怎么吃呢？木瓜牛奶的功效有滋阴养血和祛湿润肤，对女性而言是上佳的祛湿美容甜品。木瓜排骨汤不但能祛湿，还可以乳汁的分泌，具有强筋壮骨和益气补血的作用。





春季开启了多雨模式，我们的身体也更容易感觉不适，因为体内湿气渐增。说起祛湿，很多人最先想到的食材就是红豆和薏米了，今天小编要给大家分享的除湿食材比较特殊，那就是木瓜。一起来学习下木瓜祛湿的花样吃法。木瓜的功效除了熟为人知的丰胸之外，还有调气和胃，养肝消胀以及舒筋祛湿等。木瓜内丰富的超氧化物岐化酶及齐墩果酸能够清除体内的自由基，也能增强免疫力、降低血脂。今天我们要重点介绍木瓜祛湿功效。木瓜可以当成水果生吃，还能搭配其他食材制作食疗。木瓜祛湿食谱有木瓜牛奶，取适量木瓜，将其表皮削去，种子挖净，再切块。木瓜块倒入锅内，加入清水烧开，用小火略煮一会，加入少许的冰糖，用小火煮溶化。最后倒入准备好的牛奶，再次煮沸即可。木瓜牛奶的功效有滋阴养血和祛湿润肤，对女性而言是上佳的祛湿美容甜品。木瓜排骨汤也能祛湿。将木瓜削皮去籽后切块，姜丝、料酒和排骨同时倒入锅中，煮开后将排骨捞出冲净干净。锅中再次放水，加入排骨，葱姜、料酒和醋煮开，然后调为小火慢慢熬九十分钟，加入木瓜再煲三十分钟左右，便可加盐等调味料。木瓜排骨汤不但能祛湿，还可以乳汁的分泌，具有强筋壮骨和益气补血的作用。木瓜祛湿还有另一种吃法，那就是滋润祛湿木瓜汤，制作方法是将去皮的木瓜切块，准备一些扁豆、绿豆和红豆，豆类浸泡上四个钟；锅内倒水，倒入木瓜和各种豆类用大火煮沸，继续用小火煮六十分钟，就可以享用靓汤啦。关于木瓜祛湿汤的介绍就到这里了，有需要的朋友可以准备些食材，按上述方法做起来吧。