性生活后月经不规律 要怎么调理

核心提示：性生活后月经不规律是什么原因呢？性生活后月经不规律的原因可能是性生活后怀孕导致月经不规律，其次是性生活不注意卫生，感染、炎症而影响了月经。

女性朋友在性生活后月经不规律是什么原因呢？很多女孩子在婚前发生性生活就会特别担心怀孕，精神紧张，心理压力大等都会导致月经不规律的。接下来，小编就来介绍下性生活后月经不规律的原因。



同房后月经不规律



女性朋友月经不规律的症状表现有哪些呢？月经不规律的表现包括了经期推迟或提前，血量增多或减少，经期变长或缩短。而性生活后月经不规律，原因主要有两个方面，首先是性生活后怀孕而导致月经不规律，主要是推迟。其次则是因为性生活前后不注意卫生，从而造成感染、炎症而影响了月经。



女性朋友在发生性生活后月经不规律的原因主要就是这两个了。在排除了怀孕以及药物副作用引发的月经不规律之后，女孩子们还要注意良好的生活习惯及卫生习惯，在发生性生活的前后，男女双方都要及时清理私处，这样可以有效避免月经不规律等异常。



除此之外，女性性生活后月经不规律也可以通过食物调节，可常食富含铁的滋补食物，因为营养不良，也可能导致月经不规律的，所以女孩子要学会合理搭配食物，千万不可以过度减肥。，多补充铁质。良好的生活习惯也可以避免月经不规律，要避免熬夜和过度劳累等。



调整好心态也可以预防月经不规律，很多月经不调其实都是由于精神挫折或压力而引起的，所以良好心态十分重要。及时调解精神压力，可以进行全身性的锻炼，游泳、跑步等都可以，每星期可以锻炼1～2次，每次进行三十分钟。性生活后月经不规律的女孩子还可以多食香蕉、卷心菜、土豆、虾和巧克力等减压食物。



