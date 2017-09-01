你知道吗生理期也会影响到眼睛！

核心提示：大部分人都认为眼部不舒服都是眼睛本身出现了病变，却不知道月经生理也会影响到眼睛。这是因为月经期间，雌激素代谢障碍引起下丘脑和植物神经功能紊乱，使眼部血管扩张，或影响眼部的感觉神经，从而会导致眼科疾病的出现，与月经有关的眼科疾病主要有以下几种。

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

大部分人都认为眼部不舒服都是眼睛本身出现了病变，却不知道月经生理也会影响到眼睛。这是因为月经期间，雌激素代谢障碍引起下丘脑和植物神经功能紊乱，使眼部血管扩张，或影响眼部的感觉神经，从而会导致眼科疾病的出现，与月经有关的眼科疾病主要有以下几种。

1、眼睛充血

在月经来临前的1-2天，眼睛可能会出现结膜红肿或充血等症状，在月经来临后会逐渐减弱，2-3天后症状逐渐消失。月经不调的女性经常会出现这种症状，而且会出现周期性发作。

2、眼睛胀痛、畏光

在月经来临前的3-4天，眼睛可能会出现的胀痛感，主要表现为头痛、烦躁易怒、失眠乏力、腰腹疼痛等症状，有些女性会出现眼睛畏光、流泪等症状，虽然会在月经期间有所减弱，但是这种症状不会完全消失。

3、眼镜出血

有的女性在经期之前的3~4天，会出现球结膜下出血，甚至视网膜出血，且多合并有鼻衄现象，月经来之后出血现象很快停止。月经量少或无月经的女性经常会出现这种症状，所以又称之为替代性月经。

此外，值得注意的是，尽管月经期间的眼病跟一般眼病有相同的症状表现，但月经不调是重要的诱因。但月经期间的眼科疾病不能按单纯眼病来治，尤其不能乱用抗菌素类眼药水。如果症状不明显，大多都会在月经来后自动消失，症状较重者，治疗当以调畅月经为主，减轻眼部不适症状。